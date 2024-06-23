Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,320.69
ETH/USDT
3,465.80
BTC/USDT
64,006.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Çankırı'da 557 yıllık yağmur duası geleneği sürdürüldü

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde 557 yıllık yağmur duası geleneği sürdürüldü.

Mehmet Demirci  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Çankırı'da 557 yıllık yağmur duası geleneği sürdürüldü Fotoğraf: Mehmet Demirci/AA

Çankırı

Beldede yağmur duası etkinlikleri kapsamında, sabah namazının ardından hatim duası yapıldı.

Kabir ziyaretinin ardından Çimencik mevkisinde öğle namazı kılındı, yağmur için dua edildi, yemek ikramında bulunuldu.

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, yağmur duası geleneğini aynı inançla bundan sonra da sürdüreceklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kalfat Vakfı Başkanı Bilal Demiryürek de yağmur duası etkinliklerinin yüzyıllardır sürdüğünü anlatarak, "Bu yıl 557'ncisini kutladığımız yağmur duası için atalarımız, 'Kırkpınar güreşleriyle eş değer.' derdi. O nedenle bu geleneği şimdi gençlere devrediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Karaca, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: Diyarbakır ve Mardin'de çiftçilerin kayıplarına yönelik tespit çalışmaları tamamlandı
Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında 3 kişi daha hayatını kaybetti
TCG Kemalreis fırkateyni Libya açıklarında eğitime katıldı
Trafikte tartıştıkları kişileri darbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı

Benzer haberler

Çankırı'da 557 yıllık yağmur duası geleneği sürdürüldü

Çankırı'da 557 yıllık yağmur duası geleneği sürdürüldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet