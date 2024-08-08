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Kültür

Burdur'da imece usulüyle yapılan aşure 4 bin kişiye ikram edildi

Burdur'un Karamanlı ilçesinde vatandaşların imece usulüyle yaptığı aşure, 4 bin kişiye dağıtıldı.

Murat Çoban  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Burdur'da imece usulüyle yapılan aşure 4 bin kişiye ikram edildi Fotoğraf: Murat Çoban/AA

Burdur

Pazar yerinde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunmasının ardından başlayan etkinlikte, vatandaşlar birlikte aşure yaptı. Kazanlarda pişirilen aşure, 4 bin kişiye ikram edildi.

Organizasyondan sorumlu Gülsüm Avcı, AA muhabirine, aşurenin birlik ve beraberliği ifade ettiğini söyledi.

Aşure pişirip dağıtmanın bir gelenek olduğuna işaret eden Avcı, "Muharrem ayı dolayısıyla bu geleneği devam ettirmek istedik. Çok güzel bir katılım oldu. Karamanlı halkına teşekkür ediyorum. Herkes yardımcı oldu." diye konuştu.

Hülya Atasoy da ilçe halkının malzeme ve nakit yardımında bulunduğunu belirterek, "Nohut, fasulye herkes elinde ne varsa bir şeyler getirdi. Böylece aşurelerimizi yapmak için cevizi, bademi, buğdayı ayıkladık. Yiyenlere afiyet olsun." dedi.

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