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Kültür

Bünyan halısı kadınların elinde yeniden canlanıyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, kurulan kooperatif bünyesinde, yüzyıllardır evleri süsleyen ancak son zamanlarda üretimi azalan Bünyan halısını dokumak için tezgah başına geçti.

Müzahim Zahid Tüzün   | 27.12.2022
Bünyan halısı kadınların elinde yeniden canlanıyor Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün - AA

Kayseri

Kadınların sosyalleşmeleri ve gelir sağlamaları amacıyla Kaymakamlık öncülüğünde Valiliğin de desteğiyle kooperatif kurulmasına karar verildi.

İlçede 14 kadının bir araya gelmesiyle kurulan "Bünyan Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"nde, kaliteli ipliği ve zarif desenleriyle yüzyıllardır evleri süsleyen Bünyan halısı dokunmaya başlandı.

Kaymakam Turgut Gülen, AA muhabirine, Vali Gökmen Çiçek ile yaptıkları istişare sonucu ilk adımı attıkları kooperatifleşmede olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

Bünyan'ın çok eski bir Selçuklu yerleşkesi olduğunu vurgulayan Gülen, kooperatifin logosunda da bu nedenle çift başlı kartal kullandıklarını dile getirdi.

Gülen, kadınların halı dokumasını ve hediyelik eşya üretmesini amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burası geçmişten beri halıcılığın merkezi olmuş ama son zamanlarda gündemden düşmeye başlamış. Eskisi gibi üretim yoktu. Kooperatifimizdeki kadınlar, Bünyan'ın eski değerlerini de gün yüzüne çıkartmak adına halı üretimine başladı. İlk önce küçük ebatlarla başladılar, ilerleyen zamanda çok daha büyük ebatlara da geçecekler. Sadece halı değil. Bünyan'ın gilaburusu coğrafi işareti olan bir bitki. Onunla ilgili değerleri de ortaya koyuyorlar. Umuyorum ilerleyen zamanda çok daha iyi olacak."

Kadınların yaptıkları işten keyif aldığını anlatan Gülen, "Kooperatif hem aile bütçesine hem de kendilerini geliştirmeleri anlamında çok değerli katkı oldu. Kendileri mutlu, biz de onların üretimlerini gördükçe mutlu oluyoruz ve destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

"Bünyan'ın halısını ve gilaburusunu tanıtıyorlar"

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da ilçede böyle bir kooperatif kurulmasının önemli olduğunu anlattı.

Kadınların önemli ürünler ortaya çıkardığını aktaran Altun, "Bünyan'ın ünlü halısını ve gilaburusunu tanıtıyorlar. Bünyan halısı belki makine halısına yenik düştü ama şimdi bu geleneğimizi, kültürümüzü korumak için kadınlarımız tekrar halı dokumaya başladı. Bu çok güzel bir şey. Bu konuda kadın çalışanlarımızın sonuna kadar yanlarındayız." diye konuştu.

Kooperatif Başkanı Figen Sarıarslan ise yaklaşık 2 aydır üretim yaptıklarını dile getirdi.

İlçeye değer kazandırmak istediklerini vurgulayan Sarıarslan, şöyle devam etti:

"Özellikle Bünyan halısını tekrar gündeme getirmeye çalıştık. Yine gilaburu meyvesini nasıl tanıtabiliriz diye düşünürken sabun yapmaya karar verdik. Gilaburu meyvesini sabun haline dönüştürerek sepetler içerisinde sunuyoruz. Bunun dışında yine filografimiz, rölyefimiz var. Çantalar, el örgülerimiz var. Evlerinde otururken hiçbir kazançları olmayan hanımlar şimdi burada 2 ay gibi bir sürede para kazanmaya başladılar."

"Yıllar sonra eskileri yaşıyorum"

Kooperatif üyesi Figen Kavlak, bölgede herkesin eskiden geçimini halıdan sağladığını ancak zamanla bunun unutulduğunu ifade etti.

Halı dokumayı yeniden canlandırmaya çalıştıklarını anlatan Kavlak, "Yıllar sonra eskileri yaşıyorum. Eskilere geri dönüyorum. Önceden büyük büyük halılar dokurduk. Şimdi o büyük halıları dokuduğumuz anılar aklımıza geliyor. Çocukluğumuzda haşır neşir olduğumuz halı tezgahları bize ekmek kapısı oldu. Hem halıcılık canlanıyor hem de gelir elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehtap Erol ise örme küçük sepetler içinde gilaburu şeklinde süs sabunları ürettiklerini söyledi.

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