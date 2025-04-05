Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,797.60
BTC/USDT
83,327.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Kültür

Bodrum'da "6. Acı Ot Festivali" düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 6. Acı Ot Festivali başladı.

Ali Ballı  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Bodrum'da "6. Acı Ot Festivali" düzenlendi Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) işbirliğiyle düzenlenen ve Bodrum'un otlarını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan festivalde 260'dan fazla stantta yöresel ve el emeği ürünler yer aldı.

Ortakent Köyiçi mevkisinde iki gün sürecek festivale havanın yağışlı olmasına rağmen vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi.

Birçok aktivite ile yöresel sanatçıların konser verdiği festivalde, yöresel halk oyunları gösterileri de yer aldı. Ünlü şeflerin katılımıyla yemek workshopları, yöresel yemek yapımı ve mutfak kültürünü tanıtan etkinlikler yapıldı.

Etkinlik boyunca Bodrum'un doğal otlarından acı ot, baldıran, deli kenker, turpotu, tilkişen ve ada marulu stantlarda yer alacak.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Özsert, Bodrum'un mutfak zenginliğine dikkati çekti.

Özsert, Bodrum'un sadece denizi, kumu, güneşiyle değil kültürü, doğası ve yöresel mutfağıyla da kendine hayran bıraktığını söyledi.

OYDER Başkanı Öncel Erkal da festivale katılımın yoğun olduğunu kaydetti.

Festivalde 57 ot çeşidiyle ve başında ottan yaptığı şapkayla katılan Özcan Saygın ise burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Başımdaki şapkamı ottan özel yaptım. O benim vitrinim. Festivale katılım çok güzel. Tezgahımda 57 çeşit ürünüm var." ifadesini kullandı.

Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Gümüşhane-Trabzon kara yolunda heyelan meydana geldi
"Değişen Dünyanın Habercisi" Anadolu Ajansı 105. yaşında
Adalet Bakanı Tunç'tan CMK müdafi ücretlerine ilişkin paylaşım
Jandarma Genel Komutanlığından "yorgun ve uykusuz şekilde trafiğe çıkmayın" uyarısı

Benzer haberler

Bodrum'da "6. Acı Ot Festivali" düzenlendi

Bodrum'da "6. Acı Ot Festivali" düzenlendi

Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri geldi

Fethiye'de yaban domuzları kent merkezine indi

Çekimleri tamamlanan "Henüz Vakit Varken" güçlü hikayesiyle dikkati çekiyor

Çekimleri tamamlanan "Henüz Vakit Varken" güçlü hikayesiyle dikkati çekiyor
Geleneksel festivalleriyle ve bayramlarıyla dikkati çeken Balkan ülkesi: Bulgaristan

Geleneksel festivalleriyle ve bayramlarıyla dikkati çeken Balkan ülkesi: Bulgaristan
Stratonikeia'nın meclis binası Geleceğe Miras projesiyle ayağa kaldırılıyor

Stratonikeia'nın meclis binası Geleceğe Miras projesiyle ayağa kaldırılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet