Bodrum'da "6. Acı Ot Festivali" düzenlendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 6. Acı Ot Festivali başladı.
Muğla
Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) işbirliğiyle düzenlenen ve Bodrum'un otlarını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan festivalde 260'dan fazla stantta yöresel ve el emeği ürünler yer aldı.
Ortakent Köyiçi mevkisinde iki gün sürecek festivale havanın yağışlı olmasına rağmen vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi.
Birçok aktivite ile yöresel sanatçıların konser verdiği festivalde, yöresel halk oyunları gösterileri de yer aldı. Ünlü şeflerin katılımıyla yemek workshopları, yöresel yemek yapımı ve mutfak kültürünü tanıtan etkinlikler yapıldı.
Etkinlik boyunca Bodrum'un doğal otlarından acı ot, baldıran, deli kenker, turpotu, tilkişen ve ada marulu stantlarda yer alacak.
Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Özsert, Bodrum'un mutfak zenginliğine dikkati çekti.
Özsert, Bodrum'un sadece denizi, kumu, güneşiyle değil kültürü, doğası ve yöresel mutfağıyla da kendine hayran bıraktığını söyledi.
OYDER Başkanı Öncel Erkal da festivale katılımın yoğun olduğunu kaydetti.
Festivalde 57 ot çeşidiyle ve başında ottan yaptığı şapkayla katılan Özcan Saygın ise burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Başımdaki şapkamı ottan özel yaptım. O benim vitrinim. Festivale katılım çok güzel. Tezgahımda 57 çeşit ürünüm var." ifadesini kullandı.
Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.
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