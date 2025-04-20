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Kültür

"Bir Temsilin Hikayesi" sergisi, Başakşehir'de sanatseverlerle buluşacak

"Bir Temsilin Hikayesi" adlı hüsnühat, tezhip ve minyatür sergisi, Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galerisi'nde 24 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Ahmet Esad Şani  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
"Bir Temsilin Hikayesi" sergisi, Başakşehir'de sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Başakşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 17. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan bir anlatı ile eserlerin beğeniye sunulacağı sergi, köklü bir mirası görünür kılmak ve geçmiş ile gelecek arasındaki bağı sanat aracılığıyla anlatmak amacıyla hazırlandı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen küratör Şükran Aydın, serginin kültürel mirasın bugüne yansıyan kıymetli bir durağını temsil ettiğini, gelenekten ilham alan her eserin, yarınlara uzanacak hikayenin bir parçası olduğunu kaydetti.

Aydın, temsil edilen değerlere sahip çıkabilmenin ve hikayeyi gelecek kuşaklara taşıyabilmenin umudunu taşıdığını ifade etti.

Sergi bir ahlakın ve bağlılığın izlerini taşıyacak

Yüzün üzerinde hüsnühat, tezhip ve minyatür eserinin yer alacağı sergide, Hafız Osman, Mahmud Celaleddin Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi gibi tarihe iz bırakmış büyük hattatlar, onların izinden giden bugünün sanatçıları tarafından temsil ediliyor.

Tezhip sanatında İsmail Hakkı Altunbezer'den Süheyl Ünver'e, Fatma Rikkat Kunt'tan Muhsin Demironat'a uzanan estetik mirasın çağdaş temsilcileriyle buluşacağı sergide, minyatür sanatı da Cahide Keskiner, Ülker Erke ve Nusret Çolpan gibi öncü sanatçıların ardından gelen öğrencileri aracılığıyla sunulacak.

Açılışın ardından sanatçıların katılımıyla söyleşi düzenlenecek

Sergi açılışının hemen ardından eserleriyle sergiye katkı sağlayan sanatçı hocalar, Şehir Sanat Sahne'de Leyla Kara'nın moderatörlüğünde "Hocamdan Bir Hatıra" başlıklı söyleşide bir araya gelecek.

Söyleşide hüsnühat, tezhip ve minyatür sanatçıları geçmiş kuşaklardan aldıkları ilhamı ve sanata dair hatıralarını dinleyicilerle paylaşacak.

"Bir Temsilin Hikayesi" sergisi, 12 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

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