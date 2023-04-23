Dolar
19.40
Euro
21.33
Altın
1,983.00
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer’in Bahçeköy mahallesinde vatandaşlara hitap ediyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Genel Kurulu’nda 23 Nisan Özel Oturumu’nda konuşuyor
logo
Kültür

"Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi Galata Kulesi'ne yansıtılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca cumhuriyetin 100'üncü yılına özel hazırlanan "Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi İstanbullularla buluşacak.

Fatih Türkyılmaz  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
"Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi Galata Kulesi'ne yansıtılacak

İstanbul

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafların yapay zeka algoritmalarıyla yorumlanması sonucu oluşan veri heykeli Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi'ne video haritalama (mapping) yöntemiyle yansıtılacak.

Çocukların hayalinde canlandırdığı Atatürk'ü dünden bugüne taşıyan "Bir Hayalin İnşası" bugün saat 20.23'te Galata Kulesi'nde izlenebilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nurdağı'nda köy tipi kalıcı afet konutlarına depremzedeler yerleşmeye başladı
Cumhurbaşkanlığından yeni nesil Altay tankı paylaşımı
TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümünde Birinci Meclis'te tören düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti
TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Benzer haberler

"Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi Galata Kulesi'ne yansıtılacak

"Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi Galata Kulesi'ne yansıtılacak

Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi kapılarını yeniden ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor

Edirne'deki müzelerde bu yıl 2 milyon ziyaretçi hedefi

Afyonkarahisar'ın yeni müzesi açılış için gün sayıyor

Afyonkarahisar'ın yeni müzesi açılış için gün sayıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet