"Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi Galata Kulesi'ne yansıtılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığınca cumhuriyetin 100'üncü yılına özel hazırlanan "Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi İstanbullularla buluşacak.
İstanbul
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafların yapay zeka algoritmalarıyla yorumlanması sonucu oluşan veri heykeli Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi'ne video haritalama (mapping) yöntemiyle yansıtılacak.
Cumhuriyet Müzemizin arşivinde bulunan ve yapay zeka ile yeniden üretilen fotoğraflar, dijital bir enstalasyona dönüştürüldü.— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) April 23, 2023
Yapay zeka; çocukların hayalinde canlandırdığı Atatürk'ü, dünden bugüne taşıdı.
“Bir Hayalin İnşası” saat 20:23’te Galata Kulesi'nde... pic.twitter.com/Cv0HBVDzad
Çocukların hayalinde canlandırdığı Atatürk'ü dünden bugüne taşıyan "Bir Hayalin İnşası" bugün saat 20.23'te Galata Kulesi'nde izlenebilecek.
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