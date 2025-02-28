"Benim Ustam Bir Kahraman" karikatür kitabı okurla buluştu
TotalEnergies'in, otomotiv ustalarının hayatın içerisindeki önemli yerini anlatma hedefiyle hazırladığı "Benim Ustam Bir Kahraman" karikatür kitabı, Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısıyla sanatseverlere sunuldu.
İstanbul
Ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu'nun hazırladığı karakterler ve karikatürlerden oluşan kitap, bilgi birikimi ve deneyimlerini çıraklarına aktararak bu değerli mesleğin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlayan ustalara, hak ettikleri değeri göstermeyi hedefliyor.
Toplantıda konuşan Yaşaroğlu, ustalığın ve çıraklığın değerini çok iyi bildiğini belirterek, "Bambaşka bir sektörden geliyorum. Karikatür çiziyorum, eğitimim heykel üzerine. Fakat temelde usta çırak ilişkisi bizde de çok geçerli. Ustalığın ve çıraklığın ne denli önemli olduğunu ve o ilişkiyi biliyorum. Benim atölyem de yüz metre ileride. Orada mavi yakalıyım. Giyiyorum tulumu, sabahtan akşama kadar ağaç kesiyor, mermer oyuyorum. O yüzden birbirimizden aslında çok uzak değiliz." dedi.
Eserde üç karakter yer alıyor
Projenin ustalara gerekli değerin verilmesi gerektiğini ve birer kahraman olduklarını anlattığına işaret eden Yaşaroğlu, "Proje bana ilk geldiğinde böyle bir şeye vesile olabileceğim için çok mutlu oldum. Bunu da eğlenceli bir şekilde, karikatürle anlatmanın akılda kalan, yayılan ve sevilen bir yanı var. Böyle olduğunda ilgisiz insanlar da okuyor. O yüzden değerli bir şey." görüşünü paylaştı.
Erdil Yaşaroğlu, eserde üç karakter olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:
"Bir kahraman usta yarattık. Her şeyi doğru düzgün yapan ideal bir usta. Siz gençlerin ileride olmanızı istediğimiz ustamız o. Bir çakal usta var. Ne yapmamanız gerektiğini de oradan öğreniyorsunuz. Bir de çırak var. O da öğrenmeye çalışıyor. Bu üçü arasındaki hikayelerle 10 karikatürlük bir eser çıkardık. İnşallah devamı da gelir. Benim keyifle içinde bulunduğum çok güzel bir proje oldu."
"Anadolu, ahiliğin çıktığı yerdir"
TotalEnergies Türkiye Pazarlama Ticari Direktörü Mehmet Murat Selçuk da AA muhabirine yaptığı eçğklamada, ustaların çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Biz madeni ve motor yağı ürünlerimizi son kullanıcıların hizmetine sunarken, ustalarımızla sunuyoruz. Türkiye'de aracınızın bakımıyla alakalı ustaya gidiyorsunuz ve o size ne söylerse ona güveniyor, dediğini yapıyorsunuz. Bu bağlamda da bizim ürünlerimizin son kullanıcıya tanıtılması anlamında ustalar, bizim en önemli iş ortağımız. Bizim sloganımız da 'ustaların tercihi ELF'." değerlendirmesinde bulundu.
Selçuk, mesleğin ilerlemesi için neler yapabileceklerini ustalarla görüştüklerini aktararak, şunları anlattı:
"Bizim tespit ettiğimiz en önemli eksiklerden biri ustalık ne kadar kıymetli bir meslek olsa da gençler çok yönelmek istemiyor. Amacımız gençlerin bu mesleğin kıymetli olduğuna inanmaları ve mesleğe yönelmeleri. Anadolu'da yaşıyoruz. Anadolu, ahiliğin çıktığı yerdir. Bunu yaşatmamız lazım. Erzurum'da bir sanayi sitesinde dolaşırken duvarda bir yazı dikkatimi çekmişti. 'Kendine usta diyebilmek için önce ustanı geçecek, sonra da seni geçecek bir çırak yetiştireceksin' yazıyordu. Bu hayatın her yerinde kullanabileceğiniz bir felsefe."
"Amacımız ustalık mesleğinin kıymetini gençlere anlatarak sevdirmek ve yönlendirmek"
Usta çırak ilişkisini geliştirmek için gençlere seslenmek gerektiğini vurgulayan Selçuk, "Benim de kendisini yakından takip ettiğim, çok sevdiğim Erdil Yaşaroğlu ile bir ortaklığa gittik. Bu projeyle amacımız ustalık mesleğinin kıymetini gençlere anlatarak sevdirmek ve yönlendirmek. Bunu yaparken de biraz onları tebessüm ettirebilirsek daha iyi olacağını düşündük ve güzel bir proje ortaya çıktı." dedi.
Mehmet Murat Selçuk, projenin çok cesur bir karar olduğunun altını çizerek, "Karikatür işine girdiğiniz zaman 'acaba severler mi, alınan olur mu, uygun olur mu' diye düşündük ama akılda kalıcı bir şey olsun istedik. Bu çalışma akılda kalacak bir şey. Ben ortaya çıkan eseri çok sevdim. Eserde bir çakal, bir de doğrucu ustamız var. Bunların atışmalarıyla çok keyifli bir proje ortaya çıktı. Umarım gençler de ustalarımız da beğenir." diye konuştu.
Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İrfan Yıldırım ise öğrencilerini sektördeki değerli ustalarla bir araya getirmekten mutlu olduklarını söyledi.
Tanıtım toplantısına ayrıca İstanbul Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkan Vekili Muharrem Sığırcı, çıraklar ve ustalar da katıldı.
Erdil Yaşaroğlu'nun karikatürleri ve seslendirmesiyle hazırlanan animasyon serisi ayrıca TotalEnergies sosyal medya hesaplarında izleyiciye sunuluyor. Animasyonlara kitapçık ve servis noktalarına asılacak posterlerdeki qr kodlar okutularak ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.