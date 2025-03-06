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Kültür

Başkentte "Uluslararası Davetli Plastik Sanatlar Sergisi" açıldı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde 20 ülkeden 105 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 13 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Fatma Nur Candan  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Başkentte "Uluslararası Davetli Plastik Sanatlar Sergisi" açıldı Fotoğraf: Binnur Ege Gürün Koçak - AA

Ankara

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde (AHBVÜ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Uluslararası Davetli Plastik Sanatlar Sergisi" düzenleniyor.

Üniversitenin Itri Yerleşkesi Mavi Salon'da AHBVÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsen Çeken küratörlüğünde "Zamanın Ötesinde Kadınlar" temasıyla hazırlanan serginin açılışına, AHBVÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. Bostancı, üniversitede 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler planladıklarını söyledi.

Serginin uluslararası nitelikte olduğunu, 20 ülkeden 105 sanatçının eserleriyle katıldığını belirten Prof. Dr. Bostancı, "Teması doğal olarak kadınlar. Kadınların sanat marifetiyle kendi iç dünyalarını dışarıya, dünyaya, başkalarına takdimleri. Bunun üzerine 20 ülkeden sanatçılar eserlerini buraya getirdiler." ifadelerini kullandı.

Sergi, 13 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Açılışın ardından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın ve Kültür" paneli de düzenlendi.

Panelde, AHBVÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Elif Emre Kaya ve üniversitenin akademisyenleri sunum yaptı.

AHBVÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanları İcra Heyeti "Kadın Bestekarlar" dinletisi sundu.

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