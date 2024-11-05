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Kültür

Başkentte "Şehrim Kudüs" resim sergisi açıldı

Ressam Aslı Baltacıoğlu ve 36 öğrencisinin eserlerinden oluşan "Şehrim Kudüs" resim sergisi açıldı.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Başkentte "Şehrim Kudüs" resim sergisi açıldı Fotoğraf: Cem Genco/AA

Ankara

Nuri Pakdil Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde açılan sergide toz, pastel ve karakalem dallarından yapılan 41 eser yer aldı.

Serginin açılış kurdelesi Ankara Valisi Vasip Şahin, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum tarafından kesildi.

Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Şair ve Yazar Nuri Pakdil'e atıfta bulunarak, "Nuri Ağabeyin isminin verildiği bir mekanda, Kudüs sergisinin açılmasının bambaşka bir anlamı var." ifadelerini kullandı.

Sergide katkısı bulunan sanatçılara teşekkür eden ve Kudüs'ün manevi önemine değinen Şahin, şunları söyledi:

"Kudüs bizim açımızdan, kültürümüz açısından, canımız kadar önemli. Birinci kıblemiz, ikinci mukaddes beldemiz. Dolayısıyla Kudüs'ün bugün sadece bir şehir olmaktan, bir coğrafya olmaktan çok öte anlamı var. Bugün çektiğimiz ızdırabın da altında yatan bu anlamıdır."

Ressam Merve Kösdağ da Filistin halkının bütün zorluklara ve uğradıkları soykırıma gösterdiği direnişe dikkati çekerek, "Burada zulüm altında mücadele eden insanlar, bütün dünyaya Müslümanca bir duruş sergilediklerini göstermektedir." dedi.

"Şehrim Kudüs" resim sergisi, 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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