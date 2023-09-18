Dolar
27.02
Euro
28.82
Altın
1,927.66
ETH/USDT
1,663.80
BTC/USDT
27,338.00
BIST 100
7,829.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Menderes ilçesinde, orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 2 personelin cenazelerine ulaşıldı. Kurtarma ekipleri, cansız bedenleri su yüzüne çıkarmaya çalışıyor.
logo
Kültür

Başkale'ye atanan öğretmenler travertenleri gezdi

Van'ın Başkale ilçesine atanan öğretmenler, doğaseverlerin uğrak noktalarından Dereiçi Mahallesi'ndeki travertenleri gezdi.

Zafer Tayfur  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Başkale'ye atanan öğretmenler travertenleri gezdi Fotoğraf: Zafer Tayfur/AA

Van

İlçeye 35 kilometre mesafedeki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan ve Pamukkale'yi andıran travertenler, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Başkale Belediyesi de ilçede görev yapan öğretmenlerin motivasyonunu artırmak amacıyla bölgeye gezi düzenledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik'in de katıldığı programda, öğretmenler travertenleri gezdi, fotoğraf çektirdi.

İstanbul'dan gelen öğretmenlerden Mahmut Keleş, bölgeyi çok beğendiğini belirterek, "Buranın adını çok duydum. Sayın Kaymakamımızın davetiyle buraya geldik. Seyir zevki çok güzeldi. Herkese gelmelerini tavsiye ederim." dedi.

İzmir'den ilçeye atanan kızıyla gelen Servet Çakır ise bölgedeki doğal güzelliği görme şansı elde ettiği için mutlu olduğunu bildirerek, "Kızım öğretmen olarak Başkale'ye atandı. Biz de onunla buraya geldik. Çok memnun kaldık. Gayet keyifli ve güzel bir yer. Burada bu kadar güzel bir yerin olduğunu tahmin etmezdim. Aynı Denizli'deki Pamukkale travertenleri gibi. Müthiş ve harika bir yer." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada savcılıktan tutuklama talebi
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerin çok sayıda saldırının faili olduğu belirlendi
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı
Silivri'de fabrikada çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü

Benzer haberler

Başkale'ye atanan öğretmenler travertenleri gezdi

Başkale'ye atanan öğretmenler travertenleri gezdi

"Evim" dediği Urartu kalesinde 21 yıldır bekçilik yapıyor

Van'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Deniz polisi ekipleri Van Gölü'ndeki denetimlerini sürdürüyor

Deniz polisi ekipleri Van Gölü'ndeki denetimlerini sürdürüyor
Vanlı kadınların dokuduğu kilimler yurt dışından da alıcı buluyor

Vanlı kadınların dokuduğu kilimler yurt dışından da alıcı buluyor
Pilotluk hayalini gerçekleştiren 18 yaşındaki Nisa Naz, gökyüzü sevdalılarını eğitecek

Pilotluk hayalini gerçekleştiren 18 yaşındaki Nisa Naz, gökyüzü sevdalılarını eğitecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet