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Kültür

Bakan Ersoy, Booking heyetiyle görüştü

Ersoy, konaklamalar için internet üzerinden rezervasyon hizmeti sunan Booking şirketinin Avrupa - Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcı ve Yönetici Direktörü Carlo Olejniczak ve beraberindeki heyetiyle bir araya geldi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Bakan Ersoy, Booking heyetiyle görüştü

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Olejniczak ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür ederek, "Booking.com'un Türkiye'de yürüteceği faaliyetlerin artırılması ile ilgili çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

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