Bakan Ersoy, Booking heyetiyle görüştü
Ersoy, konaklamalar için internet üzerinden rezervasyon hizmeti sunan Booking şirketinin Avrupa - Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcı ve Yönetici Direktörü Carlo Olejniczak ve beraberindeki heyetiyle bir araya geldi.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Olejniczak ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür ederek, "Booking.com'un Türkiye'de yürüteceği faaliyetlerin artırılması ile ilgili çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.
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https://t.co/HpiDNu3nxI Avrupa - Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcı ve Yönetici Direktörü Sayın Carlo Olejniczak ve beraberindeki heyetle bir araya geldik. https://t.co/HpiDNu3nxI’un Türkiye’de yürüteceği faaliyetlerin artırılması ile ilgili çalışmalarımız sürüyor.… pic.twitter.com/0MSRHdJ7le— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) June 5, 2024