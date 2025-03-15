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Kültür

Bakan Ersoy, Aspendos'ta bulunan Hermes heykelini inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait Hermes heykeli ve diğer eserlerle ilgili incelemelerde bulundu.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Bakan Ersoy, Aspendos'ta bulunan Hermes heykelini inceledi

Ankara

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Aspendos Antik Kenti'nde 'Geleceğe Miras' projemiz kapsamında gün yüzüne çıkarılan Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait Hermes heykeli ve diğer eserlerle ilgili yürütülen titiz çalışmaları yerinde inceledik. Heykelin başı ve gövdesi bir araya getirilirken Aphrodite ve Eros'un başları ile Artemis ve Nemesis'e ait heykel parçaları da restorasyon sürecinde önemli bir aşamaya ulaştı. Tarihimize sahip çıkıyor, bu eşsiz mirası gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Bakan Ersoy, tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılmasında emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek kültür yaşamına kazandırılan eserlerin hayırlı olmasını diledi.

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