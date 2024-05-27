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Kültür

Azerbaycan Devlet Halk Dansları Topluluğu Harbiye'de sanatseverlerle buluştu

Azerbaycan'ın gelenekleri, kendine özgü kıyafet, yerel ritim, müzik ve ulusal danslarını sergileyen "Azerbaycan Devlet Halk Dansları Topluluğu" sanatseverlerle buluştu.

Ömer Mirza Şeker  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Azerbaycan Devlet Halk Dansları Topluluğu Harbiye'de sanatseverlerle buluştu Fotoğraf: Ömer Mirza Şeker/AA

İstanbul

Dünya çapında 60 ülkede temsiller yapan topluluk, 36 yıl sonra yeniden Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde performans sergiledi.

Topluluk, Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşları ve saygı duruşuyla başlayan etkinlikte sevilen gösterilerini yorumladı.

Koreograf ve devlet sanatçısı Alibaba Abdullayev'in 1970'te kurduğu, 2018'den bu yana halk sanatçısı Halilzade Rufat'ın başkanlığını üstendiği topluluk, Üzeyir Hacıbeyov, Fikret Amirov, Said Rustamov, Tevfik Guliyev, Hadji Khanmammadov'un bestelerine, danslarıyla eşlik ediyor.

Dans topluluğu, ulusal kültürün gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı 1991'de Azerbaycan şeref madalyasına layık görüldü.

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