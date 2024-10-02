Dolar
34.22
Euro
37.83
Altın
2,654.78
ETH/USDT
2,440.30
BTC/USDT
61,381.00
BIST 100
9,061.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor
logo
Kültür

Artvin'de Kutlu köyü bağlığı ve civarındaki kazılar devam ediyor

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Kutlu köyü bağlığı ve çevresindeki arkeolojik kazılar sürüyor.

Hatice Diler  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Artvin'de Kutlu köyü bağlığı ve civarındaki kazılar devam ediyor Fotoğraf: Hatice Diler/AA

Artvin

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan 1172 rakımlı köydeki çalışmalar, Artvin Müze Müdürlüğü başkanlığında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Osman Aytekin'in bilimsel sorumluluğunda yürütülüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin ve ekipte yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Kılıç, bağlığın civarında obsidiyen (cam kaya) ve seramik kalıntıları bulunan alanda inceleme yaptı.

Kılıç, alanın obsidiyen yatağı olmadığını belirterek, "Buraya obsidiyen getirilmiş işlenmiş, seramikler de onu gösteriyor ki yerleşilmiş, burada bir yaşam olmuş ve ilk bakışta 5 bin yıllık geçmişi olan bir yerleşme var." dedi.

Alanda madencilikle ilgili bir faaliyet olduğunu tahmin ettiğini dile getiren Kılıç, "Obsidiyenin menşeini bulmak lazım, nereden gelmiş acaba? Onu tespit etmek de önemli." diye konuştu.

Kılıç, bulundukları alanda obsidiyen ve seramik kalıntılarının çokluğuna işaret ederek, "Demek ki erken demir çağının maden işleme yerlerinden bir tanesindeyiz ama uzun süre yerleşilmiş. Böyle çok fazla seramik ve obsidiyen var. Bir elemeden geçmesi lazım toprağın." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Aytekin ise gelecek sezon yeni belirlenen alanda araştırma çalışmalarına başlanacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor
Dilan ve Engin Polat çifti "vergi kanununa muhalefet" suçundan ifade verdi
Sakarya'nın Karasu sahilindeki kıyı erozyonu sürüyor
Doğu Karadeniz'de yağışlar son 2 yılda uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti

Benzer haberler

Artvin'de Kutlu köyü bağlığı ve civarındaki kazılar devam ediyor

Artvin'de Kutlu köyü bağlığı ve civarındaki kazılar devam ediyor

Helenistik dönemden bugüne ışık tutacak Asarkale gün yüzüne çıkıyor

Artvin'de yıkılan binanın altında kalmaktan kurtulan 93 yaşındaki Tatar yaşadıklarını anlattı

Artvin'de bir kişi çöken binanın enkazı altında kalmaktan son anda kurtuldu

Artvin'de bir kişi çöken binanın enkazı altında kalmaktan son anda kurtuldu
Artvin'de üç arkeolojik kazı alanında jeoradar çalışması yapıldı

Artvin'de üç arkeolojik kazı alanında jeoradar çalışması yapıldı
Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu

Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet