ArtContact İstanbul 5. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı başladı
Sanatın farklı dallarından çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği ve 42 ülkeden binin üzerine sanatçının yer aldığı fuar, 25 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.
İstanbul
Uluslararası çağdaş sanat fuarı ArtContact İstanbul, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
ATİS Fuarcılık tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen fuarının açılışında konuşan ArtContact İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, beş yıldır büyük bir emekle fuarı daha uluslararası ve tanınır kılmak için katılımcılar, sanatçılar ve koleksiyonerlerle büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Her yıl daha iyiyi hedeflediklerini dile getiren Aygül, "Nihai hedefimiz bu mekanın ruhuna uygun bir fuar, bienal, festival havasında bir süreci tüm komşu ve çevre ülkelerle paylaşmak. Bu yıl fuarımızda yüze yakın katılımcının çatısı altında 42 ülkeden binin üzerine sanatçımız var." dedi.
Aygül, fuar kapsamında söyleşi, dinleti ve atölye çalışmaları gibi etkinliklerin de yapıldığını belirterek, "Bu yıl ilk kez Irak'tan, Bulgaristan'dan, Azerbaycan'dan, Rusya'dan ve Gürcistan'dan katılan firmalarımız var. İran her yıl olduğu gibi bu yıl da en fazla katılımcının geldiği ülke." ifadesini kullandı.
Açılışa katılan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, ArtContact İstanbul'un her yıl gelişen bir fuar haline geldiğine işaret ederek, "Fuarın, inanıyorum ki gelecek yıllarda uluslararası platformda da önemli yeri olacaktır. Sanat her yere yakışır ama herhalde en çok yakışacağı yerlerden bir tanesi İstanbul. İstanbul'un da içerisinde Fatih, sanatın en yakışacağı yerlerden bir tanesidir." değerlendirmesini yaptı.
Turan, İstanbul'un tarih boyunca çok kültürlü, kozmopolit şehir olduğuna dikkati çekerek, "Burası tarih boyunca farklı kültürleri, farklı dinleri, farklı inanışları bir arada yaşamayı becermiş bir şehir. İşte o farklılıkları barındıran önemli şeylerin bir tanesi de sanat. Burada birçok farklı rengi, farklı duyguyu, düşünceyi beraberce temaşa edeceğiz." diye konuştu.
"Sanat toplumsal hafızanın en önemli parçasıdır"
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de sanat dolu bir ortamda, tabloların sanat eserlerinin içerisinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu fuarın hayırlı olmasını dilediğini ifade etti.
Güney, sanata dair, "Sanat, toplumsal hafıza demek. Sanat bulunduğu dönemin duygusunu, düşüncesini, siyasetini, eleştirisini, doğrusunu, yanlışını, o döneme dair sanatçının çizimiyle, yorumuyla, heykeliyle gelecek nesillere aktarır. Bu anlamda sanat toplumsal hafızanın en önemli parçasıdır." görüşünü paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ise fuara ev sahipliği yapmaktan, yerli, yabancı galeri, sanatçı ve koleksiyonerleri ve sivil toplum kuruluşlarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
Sanatın gücünü toplumla buluşturacaklarını söyleyen Aslan, "Sanatın kamusal alanda yer bulması ve İstanbul'da yaşayan herkesin sanatla buluşması için bu etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm İstanbulluları sanatla buluşmak, nefes almak ve ruhunu beslemek için burayı ziyaret etmeye davet ediyorum. Tüm katılımcılara ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum." dedi.
Konuşmaların ardından değer görülen kurum ve sanatçılara ödülleri takdim edildi ve sahnede hatıra fotoğrafı çektirildi.
Törende Tomur Atagök'e "Sanatçı Onur Ödülü", Arter Müzesi'ne "Kurum Onur Ödülü", Bilfen Sanat Koleksiyonu'na da "Sanata Katkı Ödülü" ödülü verildi.
Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfınca (EMART) organize edilen anlatımlı "Carmen" konseri de açılış programında katılımcılarla buluştu.
ArtContact İstanbul 5. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Türkiye'den ve dünyadan galeri ve sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor.
Sanatın farklı dallarından çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği fuar, 25 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.