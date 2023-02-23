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Kültür

Art Dubai, 16. edisyonuyla 1 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak

Çağdaş sanat fuarı Art Dubai, bilet satışından elde edilen gelirin yarısını Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler için bağışlayacak.

Salih Şeref   | 23.02.2023
Art Dubai, 16. edisyonuyla 1 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Bu yıl 1-5 Mart tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek fuarın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çevrim içi bilet satışlarından elde edilen gelirin yüzde 50'sinin bağışlanacağı duyuruldu.

Konuya ilişkin Art Dubai Yönetici Direktörü Benedetta Ghione'un, The National News gazetesinde yaptığı açıklamada "Doğal afetlerde hızlı davranmak önemlidir. Etkilenen bölgelere ve topluluklara yakınız, elimizden gelen tüm yardımı yapmamız çok önemli ve bu destek mümkün olduğunca erken ve hızlı olmalı. Desteğin en çok ihtiyaç duyacak olanlara iletmeye çalışacağız. Bağışlar yerel ve uluslararası derneklere ve sivil toplum kuruluşlarına doğrudan yapılacak." ifadeleri yer aldı.

Fuar, geçen yıl da Ukraynalı mültecilere bilet satışlarının yüzde 25'ini bağışlama kararı almıştı.

Art Dubai 2023

Mart ayında 16. edisyonuyla sanatseverlere kapılarını açacak Art Dubai'ye, 43 ülkeden 130'dan fazla galeri konuk olacak. Fuara bu yıl Türkiye'den de 6 galeri katılacak.

Contemporary bölümünde Türkiye'den Zilberman Gallery, x-ist, Pilevneli, Dirimart ve Sanatorium yer alırken, dijitalde ise yeni medya sanatçısı Refik Anadol, Pilevneli galeri ile "Glacier Dreams" projesinin ilk fazını sunacak.

Madinat Jumeirah'da yapılacak olan fuarın ön izleme günleri 1-2 Mart, herkese açık olan günleri ise 3-5 Mart olarak açıklandı.

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