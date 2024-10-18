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Kültür

"Arşın Mal Alan" opereti Ankara'da seyirciyle buluşacak

Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyov'un eseri "Arşın Mal Alan" opereti, yarın Ankara'da sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Cemil Murat Budak  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
"Arşın Mal Alan" opereti Ankara'da seyirciyle buluşacak

Ankara

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın ulusal opera tarihini başlatan yazar ve şair Üzeyir Hacıbeyov'un bestelediği Türk müziğinde önemli bir yere sahip olan "Arşın Mal Alan" opereti Azerbaycan'ın geleneksel müziği ile batılı müzik unsurlarını birleştiriyor.

76 ülkede sahnelenen ve sanatseverler tarafından en çok sevilen operetler arasında yer alan "Arşın Mal Alan" opereti, güldürü öğeleriyle zenginleştirilmiş, aşkları için mücadele eden iki genci konu ediniyor.

Günlük hayatı anlatan toplumsal eleştirileri olan lirik bir komedi olan operet, yarın akşam saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Rejisörü Hafız Guliyev'e ait olan eserde metin uyarlama Şenol Talınlı, dekor kostüm tasarımı Yusuf Toker, ışık tasarımı Ali Gökdemir ve koreografi Özge Ay imzasını taşıyor. Orkestrayı ise Rustam Rahmedov yönetiyor.

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