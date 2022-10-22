Arnavutluk’ta "İman Ayetleri" hat sergisi açıldı
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da "İman Ayetleri" hat sergisi açıldı.
Tiran
Albayrak Group tarafından, Yunus Emre Enstitüsü Tiran himayelerinde, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Arnavutluk Kültür Bakanlığı, Arnavutluk Sanat Üniversitesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) destekleriyle düzenlenen sergiye Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Albayrak Group CEO’su Ömer Bolat, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle davetliler katıldı.
Etkinliğin açılışında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un mesajı okundu.
Büyükelçi Atay, konuşmasında, Balkanlar’ın incisi olarak nitelendirdiği Tiran’da Türk-İslam sanatının en önemli unsurlarından olan hat sanatını katılımcıların beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Bu imkanı sağlayan Albayrak Holding’e özel şükranlarını sunan Atay, "Albayrak Holding sadece bu sanat etkinliğinde değil, 2019’daki deprem felaketinden sonra rekor denilebilecek bir sürede zor durumdaki Arnavut kardeşlerimizin barınma imkanını çözen ve 530 konutun yapımını süratle tamamlayan bir grup olarak da Arnavut kardeşlerimizin hafızasında yazılmış durumda ve herkes şükran duyuyor." diye konuştu.
Bolat da konuşmasında Türkiye ile Arnavutluk’u kardeş ve dost ülke olarak nitelendirerek, ülkede TOKİ ile iş birliğinde gerçekleştirdikleri deprem konutları projesinden bahsetti.
Sergi ile ilgili detaylar veren Bolat, "Kurumsal-sosyal sorumluluk görevimiz gereğince ve Türk-İslam sanatlarının yaşatılması ve geliştirilmesi amacıyla biz 8 yıldan bu yana çok değerli üstat hocalarımıza Kur’an-ı Kerim’den belirli konularda hat eserleri yaptırıyoruz. Her yıl belirli bir konu başlığını alıyoruz, 2020 yılında ‘Selam’ ayetleri, 2021 yılında ‘Rabbil Alemin’ ayetleri ve 2022 için de ‘Ey iman edenler..’ diye başlayan Kur’an ayetlerinden 3 yıl boyunca yapılmış 36 adet hat eserimizi Tiran’da inşallah sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Yunus Emre Enstitüsü Tiran Müdürü Ömer Osman Demirbaş da sanatın evrensel olduğunu ve tüm insanlığa hitap ettiğini belirtti.
Bu yönüyle ortaya çıkan estetik değerlerin tüm insanlığın ortak malı olduğuna işaret eden Demirbaş, "Hat sanatı da İslam medeniyetinin sanat bağlamında tüm insanlığa bir armağanıdır. Tarihten bugüne bu medeniyetin inşasında rol oynayan tüm milletler, hat sanatının da gelişmesine katkı sunmuştur. Bu eserleri bir araya getirip sanatseverlerin istifade etmesini sağlayan koleksiyon sahibi Albayrak Grubuna ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
TÜGVA Başkanı Beşinci de gençlerin gelişimi için projeler gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Ülkemizde ve bölgemizde genç kardeşlerimizin fiziksel gelişiminden kişisel gelişimine kadar birçok noktada güçlü projeler yapmak için mücadele içerisindeyiz. Bu kapsamda bugün burada bu kutlu yolda genç kardeşlerimizin kültür sanat anlamında entelektüel sermayesini geliştirecek böyle bir sergiye ev sahipliği yaptığımız için kıvanç duyuyoruz." dedi.
Arnavutluk Sanat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Artan Peqin ise ileride de Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliği yapmayı umduklarını belirterek, serginin açılışına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sergi 28 Ekim tarihine kadar Tiran Ulusal Tarihi Müzesi'nde sanatseverlerin ilgisine açık kalacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.