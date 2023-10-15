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Kültür

Antalya'da "Devlet Konuk Evi" olarak kullanılacak tarihi yapı restore edildi

Antalya'da 19. yüzyılda inşa edilen ve 5 yıl önce çıkan yangında hasar gören tarihi binanın "Devlet Konuk Evi" olarak düzenlenmesine yönelik başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Zehra Tekeci  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Antalya'da "Devlet Konuk Evi" olarak kullanılacak tarihi yapı restore edildi

Antalya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Balbey Mahallesi'nde bulunan tarihi binayı kente kazandırmak amacıyla geçen yıl restorasyon çalışması başlatılmıştı.

Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, 2018 yılında çıkan yangında zarar gören tarihi yapının eski görünümüne kavuşması için proje hazırlandı.

Güçlendirme çalışmalarının yürütüldüğü binada, yangında zarar gören ahşap kısımlar temizlendi.

Tarihi yapıda, ahşap merdiven, kapılar, çatı, saçaklar ve cumba gibi mimari öğeler ile zemin kısmındaki karo mozaikler aslına uygun yeniden imal edilerek döşendi.

Çevre ve peyzaj düzenlemelerinin devam ettiği tarihi yapı, çalışmaların tamamlanmasının ardından "Devlet Konuk Evi" olarak kullanılmak üzere Antalya Valiliğine teslim edilecek.

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