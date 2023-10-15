Boşnak şarkıcı Dino Merlin İstanbul'da sevenleriyle buluştu
Bosna Hersekli şarkıcı Dino Merlin, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verdi.
İstanbul
Merlin, konserde 12. stüdyo albümü "We"den şarkıların yanı sıra 40 yılı aşkın süren zengin müzik kariyerinden sevilen şarkılarını seslendirdi.
Özel görsel efektler ve bir gösteriyle dinleyicilerini karşılayan Merlin, konserinde dinleyicileri Türkçe selamlayarak, 5 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da konser vermekten çok mutlu olduğunu söyledi.
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali yarın sona eriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.