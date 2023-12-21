Dolar
29.15
Euro
32.19
Altın
2,045.23
ETH/USDT
2,235.40
BTC/USDT
43,729.00
BIST 100
7,764.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), yeni yıl kutlamaları kapsamında Rus besteci Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran" balesini gündüz gösterimiyle sanatseverlerle buluşturacak.

Zehra Tekeci  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek

Antalya

Antalya DOB yapılan açıklamaya göre, yeni yıl kutlamalarıyla özdeşleşmiş ve dünyaca ünlü bale topluluklarınca sahneye konulan "Fındıkkıran" balesi, 23 Aralık Cumartesi saat 15.00'te Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Pavel Petrenko yönetirken, eserin başkemancılığını Koray Önel üstlenecek.

Çaykovski'nin bestelediği son bale olan eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Stahlbaum ailesinin evindeki yılbaşı partisinde Clara'ya hediye edilen "Fındıkkıran" adlı bebeğin prense dönüşmesinin ve ardından gelişen olayların anlatıldığı eserde "Fındıkkıran" rolünü Yağızhan Danış, "Clara"yı Chisato Ishikawa, "Şeker Perisi"ni Milina Fidan Özbek, "Drosselmeyer"i Evren İskender ve "Kral Fare" rolünü ise Burak Burçak canlandıracak.

Eser, 4 Ocak Perşembe saat 20.00'de tekrar sahnelenecek.

Eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com sitesinden de temin edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: Büyük müjdelerle beraber İstanbul'un depreme hazırlığını başlatacağız
Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda arıza nedeniyle yoğunluk yaşandı
MSB'de "Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni"
Esenyurt'ta araçtan 400 bin liralık "hayalet ekran" hırsızlığı

Benzer haberler

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek

Macar piyanist Havasi: Ülkem ve Türk halkı arasındaki yakın ilişkiden gurur duyuyorum

THY, Antalya çıkışlı ve varışlı 11 seferini iptal etti

Hint düğünleri turizmin çeşitlendirilmesine katkı sağlıyor

Hint düğünleri turizmin çeşitlendirilmesine katkı sağlıyor
"Fındıkkıran" balesi 27 Aralık'ta AKM'de prömiyer yapacak

"Fındıkkıran" balesi 27 Aralık'ta AKM'de prömiyer yapacak
Ticaret Bakanlığından marketlerde eş zamanlı "fiyat ve etiket" denetimi

Ticaret Bakanlığından marketlerde eş zamanlı "fiyat ve etiket" denetimi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet