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Kültür

Ankara'da "Kravata" resim sergisi açıldı

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, ressam Zeynep Munzur'un "Kravata (Kravat)" adlı resim sergisi başkentte ziyarete açıldı.

Büşranur Koca  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Ankara'da "Kravata" resim sergisi açıldı

Ankara

Ankara'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılış törenine, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, birçok ülkenin diplomatik temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Cvitanovic, burada yaptığı konuşmada, kravatın 17. yüzyılda Hırvat askerleri diğerlerinden ayırmak için kullanılan, boyuna takılan bir kurdeleden evrildiğini belirtti.

Cvitanovic, "Bu sergiyle, Zeynep Munzur'un zengin ve sanatsal ruhunun güzel görüntülerini Zagreb, Hırvatistan ve Türkiye perspektifleriyle bir araya getirerek kravatı yüceltmeye çalıştık. Bazı tuvaller manzaraları, detayları, ruh hallerini gösterirken, aynı zamanda Hırvatistan Bağımsızlık Savaşı sırasında Hırvat halkının çektiği acılara dair bir mesaj da veriyor." dedi.

Ressam Munzur da, iki ülkenin birlikte zengin, görkemli bir tarihe sahip olduğunu vurgulayarak, "Bugün eserlerimle Türkiye ve Hırvatistan'ın etrafında sonsuz bir düğüm atıyorum, umarım hepiniz beğenirsiniz." diye konuştu.

Sergi, 11 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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