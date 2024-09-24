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Kültür

Amos Antik Kenti'nin tiyatrosu restore edilecek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kazı çalışmaları yapılan Amos Antik Kenti'nin tiyatrosunun restorasyonu planlanıyor.

Sabri Kesen  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Amos Antik Kenti'nin tiyatrosu restore edilecek

Muğla

Marmaris'in 20 kilometre güneybatısında Asarcık Tepesi'nde yer alan antik kentte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer'in başkanlığında çalışmalar sürdürülüyor.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı Mutlu Ayhan, antik kenti ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarında gelinen noktadan memnun olduklarını söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Amos Antik Kenti'nde konser düzenlediklerini hatırlatan Ayhan, "Gelecek yıl tiyatro alanının restore edilmesi planlanıyor. Burada birlikte yeni projelerimizi hayata geçirmeyi heyecanla bekliyoruz. Amos'a verdiği kıymetli emeklerden dolayı kazı başkanımıza ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ederiz. MTO olarak ilçemizde devam eden arkeolojik çalışmalara desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yüzey araştırmalarına 2019'da başlanan antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda nekropol alanı, Athena tapınağı, sivil konutların bir bölümü ve tiyatronun sahne binası ortaya çıkarıldı.

Geçen yıl ise antik dönemde "thermopolium" olarak adlandırılan bir lokanta ile depolama alanı olarak kullanıldığı tahmin edilen bir bölüm keşfedilen antik kentte, sene sonuna kadar devam edecek kazı çalışmalarının ardından 2025'te de antik tiyatronun restorasyonuna başlanması planlandı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının desteği ve Marmaris Belediyesi ile MTO'nun ana sponsorluğunda yürütülen kazı çalışmalarına Martı Otel ve Martı Marina da destek veriyor.

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