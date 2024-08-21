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Kültür

Altın Portakal Sinema Okulu başvuruları başladı

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'na başvurular başladı.

Ayşe Yıldız  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Altın Portakal Sinema Okulu başvuruları başladı

Antalya

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 5-12 Ekim'de gerçekleşecek festival kapsamında öğrenciler sinemanın ustalarıyla buluşacak.

Sinema okullarında çekilen öğrenci filmlerini görünür kılmak, sinema tutkunu öğrencilerin işlerini değerlendirmek ve onları teşvik etmek adına festival kapsamında Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması düzenlenecek.

Okullarını temsilen başvuracak filmler arasından finale kalacak eserler, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılarak, konuklar ve sinema profesyonelleriyle buluşacak.

Festival günlerinde öğrenciler, yönetmenler, yapımcılar, senaristler ve oyuncularla bir arada olarak, sinemanın mutfağında eğitimlerine katkı sunacak.

Her sinema okulu, fakülte, akademi, atölye, program ya da enstitünün sadece en fazla 15 dakikalık filmle başvuru yapabileceği Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'na 1 Eylül 2022-30 Temmuz 2024 arasında yapılmış eserler katılabilecek.

Başvurular, festivalin internet sitesinden 20 Eylül saat 18.00'e kadar yapılabilecek.


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