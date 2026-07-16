İngiltere'de hükümet, 16-17 yaşındaki gençlerin gece boyunca sosyal medyada fazla zaman geçirmemeleri için gece yarısından sabah 06.00'ya kadar sürecek sosyal medya düzenlemesi uygulanabileceğini duyurdu.

İngiltere'den 16-17 yaşındaki gençlerin gece saatlerinde sosyal medya kullanımlarına yönelik düzenleme İngiltere'de hükümet, 16-17 yaşındaki gençlerin gece boyunca sosyal medyada fazla zaman geçirmemeleri için gece yarısından sabah 06.00'ya kadar sürecek sosyal medya düzenlemesi uygulanabileceğini duyurdu.

Hükümetten yapılan açıklamada, 16 yaş altı çocuklar için planlanan sosyal medya düzenlemesinin yanı sıra 16 ve 17 yaşındaki gençler için yeni bir uygulamanın hayata geçirileceği belirtildi.

Gençlerin sosyal medyanın olumsuz etkilerinden uzak durması kapsamında planlanan yeni düzenlemeyle 16-17 yaşındaki gençlere gece yarısından sabah 06.00'ya kadar sosyal medya kullanımında sınırlama getirileceği ifade edildi.

Yeni düzenlemenin "zorunlu" tutulmayacağı kaydedilen açıklamada, gençlerin hesap ayarlarını değiştirerek düzenlemeyi devre dışı bırakılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, yeni düzenlemeyle gençlerin sosyal medyada uzun saatler geçirmesine neden olan sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma gibi bağımlılık yapan özelliklerin daha az kullanılacağı vurgulandı.

İngiltere'de gençleri kapsayacak yeni düzenlemenin gelecek yılın ilkbahar aylarında yürürlüğe girmesi bekleniyor.