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Kültür

AKM'de Öğretmenler Günü'ne özel konser verilecek

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında Öğretmenler Günü'ne özel Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda 22 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.

Özlem Limon  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
AKM'de Öğretmenler Günü'ne özel konser verilecek

İstanbul

AKM'den yapılan açıklamaya göre, konserin repertuvarında Endülüs ezgilerinden Balkan şarkılarına kadar birçok eser seslendirilecek.

Öğretmenlere adanan konserde, orkestra Şef Thomas Rösner yönetiminde, ünlü trompet sanatçısı Matthias Höffs sahne alacak.

Repertuvarda ayrıca Manuel de Falla'nın Endülüs ezgilerini barındıran "Ateş Dansı", Wolf Kerschek'in cazdan Balkan ezgilerine kadar uzanan trompet dansları ve Bela Bartok'un son eserlerinden biri olan orkestra için konçerto yer alacak.

"İDSO DenizBank Öğretmenler Günü Konseri" hakkında detaylı bilgi için "akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilecek.

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