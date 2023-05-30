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Kültür

AKM'de "Besteli Mevlid Rahmet Gecesi" konseri düzenlendi

UNESCO'nun geçen yıl vefatının 600. yılında anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınan Vesiletü'n-Necat’ın yazarı Süleyman Çelebi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "Besteli Mevlid Rahmet Gecesi" adlı konserde anıldı.

Ömer Faruk Yıldız  | 30.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
AKM'de "Besteli Mevlid Rahmet Gecesi" konseri düzenlendi Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız - AA

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığının Kapadokya Üniversitesi ile gerçekleştirdiği konser, AKM'nin Tiyatro Salonu'nda yapıldı.

Ömer Faruk Belviranlı'nın sanat yönetmenliği, Hocazade Mustafa Uysal'ın koordinatörlüğü, Hafız Ahmet Çalışır'ın müzik direktörlüğü ve Neyzen Ahmet Şahin'in meşk yönetmenliği eşliğinde gerçekleşen konser, Süleyman Çelebi'nin hayatını ve Mevlid'in hikayesini anlatan belgesel gösterimiyle başladı.

Ardından musiki grubu, Hafız Kemal Batanay tarafından 1956'da bestelenerek klasik Türk musikisine kazandırılan "Mevlid" eserini icra etti.

Sadreddin Özçimi, Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Y. Mim. Hilmi Şenalp ve Mehmet İhsan Özer’den oluşan Sanat Kurulu'nun katkıda bulunduğu geceye İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın yanı sıra Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. İsmail Kara ve kültür sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Konser, hediye takdimleriyle sona erdi.

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