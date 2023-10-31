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Kültür

Timur Selçuk, "Babamın Şarkıları" gösterisiyle 6 ve 9 Kasım'da AKM'de yad edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT) tarafından gerçekleştirilecek "Babamın Şarkıları" modern bale eseri 6 ve 9 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Fatih Türkyılmaz  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Timur Selçuk, "Babamın Şarkıları" gösterisiyle 6 ve 9 Kasım'da AKM'de yad edilecek

İstanbul

MSDT'den yapılan açıklamaya göre, klasikleşmiş Timur Selçuk şarkıları, kızı Mercan Selçuk'un koreografisi ve MSDT dansçılarının performansıyla sahneye yansıyacak.

Timur Selçuk'un vefatının 3. yıl dönümünde ücretsiz gerçekleşecek gösteri, Münir Nurettin Selçuk'tan bugüne 3 nesildir süren sanat yolculuğunun bir izdüşümü olarak sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Etkinlikte sanatçının "İspanyol Meyhanesi", "Beyaz Güvercin", "Ayrılanlar İçin", "Ekonomi Bilmecesi", "Karantinalı Despina" adlı klasikleşmiş şarkılarına yaptığı klasik bale ve modern dans koreografileri MSDT dansçılarının performansları ve Selçuk'un videoları eşliğinde sahneye konulacak.

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