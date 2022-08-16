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Kültür

Akademi Ödülleri 50 yıl sonra Sacheen Littlefeather'dan özür diledi

"Oscar" olarak bilinen Akademi ödülleri, 1973'te düzenlenen ödül töreninde, Marlon Brando'ya verilen "en iyi erkek oyuncu ödülü"nü reddetmek üzere sahneye çıkan Sacheen Littlefeather'dan özür diledi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 16.08.2022
Akademi Ödülleri 50 yıl sonra Sacheen Littlefeather'dan özür diledi

New York

BBC'nin haberine göre, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Eski Başkanı David Rubin, 50 yılın ardından "Littlefeather, yersiz ve haksız yere istismara maruz kaldınız." yazılı bir mektup gönderdi.

Mektupta, "Baba (The Godfather)" filmiyle ödül kazanan Brando'nun "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü reddetmek üzere sahneye çıkan Littlefeather'dan özür dilendi.

Özür mektubuna yanıt veren Littlefeather, bunları duyacağı günleri göreceğini düşünmediğini belirterek, "Biz Kızılderililer çok sabırlı insanlarız, sadece 50 yıl oldu." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra Littlefeather'ın 17 Eylül'de düzenlenecek "sohbet, şifa ve kutlama" etkinliğine davet edildiği bilgisi paylaşıldı.

Oscar'da sahne alan ilk Amerikan yerlisi

Şu an 75 yaşında olan Littlefeather, o zamanlar Oscar'da sahne alan ilk Amerikan yerlisi olmuştu.

Hollywood yıldızlarından Brando, 1973'te "Baba" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandığında Oscar törenlerini boykot ederek yerine Amerikan yerlisi olan 26 yaşındaki aktivist Sacheen Littlefeather'i göndermişti.

Sahneye çıkarak 60 saniyelik bir konuşma yapan Littlefeather, Brando'nun yerine ödülü reddetmişti.

Amerikan yerlilerinin, filmlerde ve televizyonda olumsuz yansıtıldığını vurgulayan Littlefeather, ABD yönetimini Amerikan yerlileriyle yaptığı anlaşmaları yerine getirmediği için eleştirmişti.

Littlefeather, konuşmasının ardından yuhalamalar ve ırkçı söylemlerle karşı karşıya kalmıştı.

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