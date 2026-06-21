ABD'li müzisyen Chris Isaak, Türkiye turnesini tamamladı

Epifoni'den yapılan açıklamaya göre sanatçı, Türkiye turnesine 16 Haziran'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda başladı.

Sanatçı, 18 Haziran'da da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Turne, dün İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserle sona erdi.

Üç şehirde de yoğun ilgi gören sanatçı, konserlerinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Isaak, zaman zaman seyircilerin arasına inerek hayranlarıyla şarkı söyledi.

"Beautiful Homes" ve "Somebody's Crying" şarkılarını konserlerinin açılışında seslendiren Isaak, ayrıca "Wicked Game", "Forever Blue", "Two Hearts", "Life Will Go On", "Dancin'" ve "Blue Hotel"in arasında olduğu eserlerine de yer verdi.

Isaak, konserlerinde kendi repertuvarının yanı sıra Roy Orbison'un "Pretty Woman" ve Elvis Presley'nin "Can't Help Falling In Love" adlı parçalarını da yorumladı.

Yaklaşık iki saate yaklaşan Harbiye'deki performans sırasında "Baby Did A Bad Bad Thing" şarkısında bazı hayranlarını sahneye davet eden Isaak, seyircilere Türkçe teşekkür ederek, Türkiye'de yeniden sahne almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.