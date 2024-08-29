Dolar
34.17
Euro
37.94
Altın
2,504.78
ETH/USDT
2,541.10
BTC/USDT
59,346.00
BIST 100
9,757.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

81. Uluslararası Venedik Film Festivali başladı

İtalya'da bu yıl 81'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, ABD’li rejisör Tim Burton'ın yönettiği "Beetlejuice Beetlejuice" filminin gösterimiyle başladı.

Barış Seçkin  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
81. Uluslararası Venedik Film Festivali başladı

Roma

Venedik kentindeki Lido Yarımadası'nda düzenlenen dünyanın en eski film festivali, "Beetlejuice Beetlejuice"ın yönetmeni Burton, Burton'ın partneri ve filmin oyuncularından Monica Belluci, Jenna Ortega ve Willem Dafoe'nin kırmızı halıda boy göstermesiyle kapılarını açtı.

Açılışta konuşan festivalin bu yılki jüri başkanı Fransız aktris Isabelle Huppert, "Burada olmak büyük bir onur ve büyük bir mutluluk. Bu gece hangi dili konuşsam diye kendime sordum ama kimseyi dışlamayan, sonsuza kadar yaşamayı hak eden akıllı, evrensel bir dil var. Bu sinemanın dilidir." dedi.

Törende ayrıca ABD'li aktris Sigourney Weaver'a "Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı" ödülü verildi.

Açılışta, kısa süre önce hayatlarını kaybeden Fransız aktör Alain Delon, İtalyan aktör Roberto Herlitzka ve ABD’li aktris Gena Rowlands da anıldı.

Törenin ardından festivalin yarışma dışı kategorisinde yer alan Tim Burton'ın "Beetlejuice Beetlejuice" filminin gösterimi yapıldı.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haber ve yorumlarda da Hollywood'da geçen yıl senarist ve oyuncuların yaptığı grevin festivali etkilediği, bu yılki festivalin çok sayıda önemli ve yıldız ismin katılmasıyla daha parlak geçmesinin beklendiği belirtildi.

- Bu yılki festivalde Türkiye yapımı 3 film gösterilecek

Festivalin ana yarışma dışındaki önemli kategorilerinden olan "Ufuklar"da (Orizzonti) yönetmenliğini Murat Fıratoğlu'nun üstlendiği "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" isimli filmi Venedik'te gösterilecek.

Yönetmenliğini Türker Süer'in yaptığı "Gecenin Kıyısı" filmi de festivalin "Ufuklar Ekstra" (Orizzonti Extra) kategorisinde sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin "Ufuklar Kısa Film" kategorisinde Cansu Baydar'ın yönettiği "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" filmi de gösterilecek.

81. Venedik Film Festivali, 7 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek kapanış töreni, büyük ödül "Altın Aslan" ile diğer ödüllerin sahiplerini bulmasıyla sona erecek.

- Büyük ödül "Altın Aslan" için 21 film yarışıyor

Festivalin büyük ödülü "Altın Aslan" için 21 film yarışacak.

Yönetmen Pedro Almodovar'ın "The Room Next Door", Gianni Amelio'nun "Campo di Battaglia", Zoran Boukherma ile Ludovic Boukherma'nın "Leurs Enfants Après Eux", Brady Corbet'nin "The Brutalist", Delphine Coulin ile Muriel Coulin'in "The Quiet Son", Maura Delpero'nun "Vermiglio", Fabio Grassadonia ile Antonio Piazza'nın "Iddu", Luca Guadagnino'nun "Queer", Dag Johan Haugerud'un "Love", Dea Kulumbegashvili'nin "April", Justin Kurzel'in "The Order", Pablo Larrain'in "Maria", Emmanuel Mouret'nin "Trois Amies", Luis Ortega'nın "El Jockey", Todd Phillips'in "Joker: Folie à Deux", Halina Reijn'in "Babygirl", Walter Salles'in "Ainda Estou Aqui", Giulia Louise Steigerwalt'ın "Diva Futura", Athina Rachel Tsangari'nin "Harvest", Wang Bing'in "Youth – Homecoming" ve Yeo Siew Hua'nın "Stranger Eyes" isimli filmleri, büyük ödül için mücadele edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler, 2'nci Ordu Komutanlığına bağlı birliklerle video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi
İstanbul'da metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırıda bulunan kişiye soruşturma
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in, gözaltına alınan ağabeyi İstanbul'a gönderildi
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Bakan Uraloğlu: İstanbul'da Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız

Benzer haberler

81. Uluslararası Venedik Film Festivali başladı

81. Uluslararası Venedik Film Festivali başladı

Recep Çavdar'ın "Zemberek" filmi İspanya'dan iki ödülle döndü

TRT, Filistin mücadelesini sinema ile dünyaya anlatacak

Komedi ve aksiyon türündeki "Mahşerin Üç Delisi" vizyona giriyor

Komedi ve aksiyon türündeki "Mahşerin Üç Delisi" vizyona giriyor
12. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma başvuruları başladı

12. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma başvuruları başladı
Karatede hedef, Venedik'te birincilik kürsüsü

Karatede hedef, Venedik'te birincilik kürsüsü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet