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Kültür

8. Üsküdar Kitap Fuarı'nın kapanış etkinliği yapıldı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Fuar ziyaretçilerimizin yüzde 80'i 20-25 yaş aralığındaki gençlerden oluşuyor. Bu yıl diğerlerinden farklı olarak deprem bölgesindeki çocuklara kitap gönderilmesi için kampanya başlattık." dedi.

Ömer Faruk Yıldız  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
8. Üsküdar Kitap Fuarı'nın kapanış etkinliği yapıldı

İstanbul

"8. Üsküdar Kitap Fuarı", ev sahipliği yaptığı 120 yayınevi, 500 yazar ve 840 etkinlikle 9 günde yaklaşık 200 bin ziyaretçi sayısına ulaştı.

Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde kitapseverlerle buluşan fuarın kapanış töreninde konuşan Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, etkinliğin Türkiye'nin en büyük fuarlarından biri haline geldiğini belirterek, "Geleceği inşa edecek olan popüler kültür değil, okuma ve kitap kültürüdür." dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarda genç katılımcıların ağırlıkta olduğunu vurgulayan Türkmen, "Fuar ziyaretçilerimizin yüzde 80'i 20-25 yaş aralığındaki gençlerden oluşuyor. Gelenlerin çoğu da hanımlar. Bu tabloyu görmekten çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Fuarın 120 yayınevi, 500 yazar ve 840 etkinliğe ev sahipliği yaptığı ve 200 bin ziyaretçi sayısına ulaştığı bilgisini veren Türkmen, "Bu yıl diğerlerinden farklı olarak deprem bölgesindeki çocuklara kitap gönderilmesi için kampanya başlattık. Ziyaretçilerimiz bugün de depremzede çocuklarımıza kitap hediye ederse çok memnun oluruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da Üsküdar'ın kültür semti olarak her yıl bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Gelecek yıldan itibaren bu fuarın uluslararası hale gelmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Fuar Organizatörü Atıf Gönenç ve yazar Yusuf Kaplan'ın da fuara ilişkin düşüncelerini aktardığı etkinlikte, konuşmaların ardından fuar kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında ilk 3'e giren ziyaretçilere kitap hediye edildi.

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