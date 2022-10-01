"7. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" başladı
Bu yıl "Sınırsız Bir Dünya" temasıyla yola çıkan "7. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", İstanbul Fuar Merkezi'nde okurlarla buluştu.
İstanbul
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Basın Yayın Birliği, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneğince düzenleniyor.
Bu yıl 29 ülkeden 250'yi aşkın yayınevini ağırlayacak fuarda, 100'ü aşkın konferans, panel, okur-yazar buluşmaları, imza günleri, şiir dinletisi, konser, sergiler, tiyatro gösterisi ve sanat atölyesi gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, İstanbul'un dünyanın kültür merkezi, fikri merkezi olmaya layık görüldüğünü söyledi.
Aktay, kısa bir süre önce vefat eden Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin "Teşekkürler Türkiye" başlıklı konuşmasına da değinerek bugün İslam coğrafyasının ciddi bir zorluk içerisinde olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin İslam coğrafyasına birçok yönden ilham kaynağı olduğunu işaret eden Aktay, "Türkiye, şu anda İslam coğrafyasında hür fikrin, hür vicdanın neşet edebildiği, mekan, fırsat bulabildiği bir alandır. Bundan dolayı Allah'a teşekkür ederim. Bu sebeple bundan dolayı üzerimize yüklenen sorumluluğu da yerine getirmeye inşallah çalışalım. Bu vesileyle yedincisi gerçekleştirilen bu fuarı başından beri heyecanla, coşkuyla izliyoruz. Dünyanın en iyi, en büyük Arapça Kitap Fuarı olmaya doğru hızla yol alıyor. Bu fuarda gördüğünüz fikri çeşitliliğini Arap dünyasında başka bir fuarda göremezsiniz." dedi.
Fuarın ana sponsoru İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç şu değerlendirmelerde bulundu:
"2011 yılından Türkiye'de milyonlarca Arap misafirimizi ağırlıyoruz. Hem onların ihtiyacı hem de kültürün başkenti olan İstanbul'dan bütün Arap alemine ve Arapça eğitim görenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen bu fuarın her yıl genişleyerek büyümesini büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz. İstanbul'un kültürüne, ticaretine yakışan bir fuar olduğunu gözlemliyoruz. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda katılımcılar 250'den 500'e, 750'ye çıkar ve dünyanın en önemli fuarı haline gelir."
İstanbul Valisi Yardımcısı Hasan Gözen de İstanbul'un ilim, irfan ve sanat olmak üzere her alanda merkez olmaya aday bir şehir haline geldiğini ve bu fonksiyonunu da en iyi şekilde icra ettiğini söyledi.
Türkiye'nin artık her türlü fikrin konuşulup, tartışıldığı ve sonuç olarak ortaya güzel şeylerin çıktığı bir ülke konumunda olduğunun altını çizen Gözen, "Bu anlamda bu düşünce uluslararası ilişkilere de yansıyarak barışın merkezi olan bir ülke haline geldi. Tabii ki bu diğer faaliyetler gibi kültür arenasına da yansıması gerekiyor. Artık herkes kendi dilini kullanabildiği, kendi kültürünü yansıtabildiği, onu da kitaplara dökebildiği bir durumda. Bu bizler için çok sevindirici. Ülkemiz medeniyetlerin ittifak ettiği, ortak noktada buluştuğu bir ülke." dedi.
Gözen, bu fuarın uzun yıllar devam etmesini, ayrıca farklı dillerde de bu tarzda fuarlar düzenlenmesi temennisinde bulundu.
Fuar Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça ise "Bu sene 'Sınırsız Bir Dünya' sloganıyla yola çıktık. Kitabın, kültürün sınırları kaldırdığını düşünüyoruz. Bu yıl 29 ülkeden 250 yayıncı ile bir aradayız, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Sudan'dan Umman'a, Bulgaristan'dan Doğu Türkistan'a dünyanın dört bir yanından Arapça kitapla bizi buluşturan, bizi destekleyen kurumlarımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Programda ayrıca Arapça Kitap Yayıncıları Derneği Başkanı Dr. Mehdi Jümeyl, eski Sudan Vakıflar Bakanı Prof. Dr. İsam El Beşir, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) Başkanı Mehmet Burhan Genç ve Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu konuşma yaptı.
Fuar hakkında
Uygulamaya konulduğu ilk günden itibaren fuar ziyaretçilerinin ilgisini çeken bölümlerden biri olan Dil Köşesi'nde bu yıl alanında uzman eğitmenler, herkese açık şekilde Türkçe ve Arapça dersler verecek.
Bu yıl 150 bin ziyaretçi hedefiyle yola çıkan 7. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, İstanbul'da turist veya göçmen olarak bulunan Arap topluluğunun her çeşit kitap ihtiyacını, toptan veya perakende olarak eksiksiz bir şekilde karşılamayı amaçlıyor.
"Online Satış Hizmeti" adıyla yeni bir projeyi de hayata geçirecek fuara açık olduğu günlerde gelemeyen okurlar, fuar resmi sitesinden tüm kitaplara ve yayıncılara ulaşabilecek.
Türk edebiyatının yurt dışına açılımı adına yeni pazarlara kapı aralayan fuar 6 yılda 2 binden fazla eserin Türkçeden Arapçaya tercüme edilmesine öncülük etti.
Bu sene de Türkiye'deki yayıncılar akademisyenler, edebiyatçılar, yazarlar, ressamlar, grafik tasarımcıları ve matbaa sektörünün temsilcileri ile yurt dışından gelen yayıncılar, fuarda "Business Center / Right Corner" bölümünde görüşme yapabilecekler.
"Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nın düzenlenmeye başladığı ilk yıl olan 2016'dan itibaren Türkiye'de sayıları 16 olan yabancı yayınevi ve kitap satış ofisi sayısı, fuarın yayıncılık sektörüne sunduğu katkılarla bu yıl itibariyle 80'i geçti.
Söz konusu yayınevleri Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği çatısı altında birleşerek Türkiye'nin yayıncı STK'leri ile düzenledikleri ortak faaliyetlerle Türk yayıncılığının dünya çapında tanıtımına büyük katkı sağlamayı amaçlıyor.
Ana sponsoru İTO olan fuar, bugünden itibaren 9 gün boyunca İstanbul Fuar Merkezi 3. Salon'da 10.00-21.00 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.