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Kültür

4. Dünya Göçebe Oyunları'nda Gürcü müzik grubu Trio Mandili konser verdi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda, Gürcistan'ın ünlü müzik gruplarından Trio Mandili sahne aldı.

Mustafa Yılmaz   | 01.10.2022
4. Dünya Göçebe Oyunları'nda Gürcü müzik grubu Trio Mandili konser verdi Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Bursa

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, spor müsabakalarının yanı sıra alana gelen çocuklar ve gençler için etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Alanda kurulan sahnede sevilen şarkılarını seslendiren grup, seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Grup üyeleri, zaman zaman şarkılara ritim tutarak eşlik eden dinleyicilere, bazı Gürcüce kelimeleri ve anlamlarını öğretti.

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