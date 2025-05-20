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Kültür

"40 Fingers" İstanbul'da ilk kez müzikseverlerle buluşacak

İtalyan müzik grubu "40 Fingers", İstanbul'da ilk kez 22 Kasım'da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda müzikseverlerle buluşacak.

Ömer Mirza Şeker  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
"40 Fingers" İstanbul'da ilk kez müzikseverlerle buluşacak

İstanbul

Gitar dörtlüsü olarak "Sound of Silence", "Bohemian Rhapsody", "Libertango", "Game of Thrones Theme", "Hotel California" ve "Cinema Paradiso" gibi eserleri kendine özgü düzenlemeler ve "fingerpicking" tekniğiyle yorumlayacak grup, dört ayrı kişiliği tek ses haline getirerek bir uyum yakalıyor.

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StagePass organizasyonuyla gerçekleşecek konserin, klasik müzik tutkunları ile modern yorumlara açık dinleyicileri bir araya getirmesi hedefleniyor.

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