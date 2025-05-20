"40 Fingers" İstanbul'da ilk kez müzikseverlerle buluşacak
İtalyan müzik grubu "40 Fingers", İstanbul'da ilk kez 22 Kasım'da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda müzikseverlerle buluşacak.
İstanbul
Gitar dörtlüsü olarak "Sound of Silence", "Bohemian Rhapsody", "Libertango", "Game of Thrones Theme", "Hotel California" ve "Cinema Paradiso" gibi eserleri kendine özgü düzenlemeler ve "fingerpicking" tekniğiyle yorumlayacak grup, dört ayrı kişiliği tek ses haline getirerek bir uyum yakalıyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
StagePass organizasyonuyla gerçekleşecek konserin, klasik müzik tutkunları ile modern yorumlara açık dinleyicileri bir araya getirmesi hedefleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.