Dolar
18.61
Euro
18.35
Altın
1,644.94
ETH/USDT
1,345.70
BTC/USDT
19,293.00
BIST 100
3,985.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

35. Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı

Japonya'nın tanınmış uluslararası sinema etkinliklerinden Tokyo Uluslararası Film Festivali (TIFF), bu yıl 35. kez sinemaseverlerle buluştu.

Ahmet Furkan Mercan   | 25.10.2022
35. Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı Fotoğraf: David Mareuil/AA

Tokyo

TIFF Jüri Başkanı Amerikalı yönetmen Julie Taymor, açılış töreninde, "dünyanın her yerinden gelen eserleri tecrübe etmek için heyecanlı olduklarını" söyledi.

Taymor, "Tanımadığımız yerlerin ve insanların deneyimleriyle biraz empati kurabiliriz. Empati şu an hayatımızın en önemli, gerekli ve eksik katsayısı." dedi.

Festivalin Elçiliğini üstlenen Japon aktris ve sanatçı Haşimoto Ai, kırmızı halı etkinliğinde, TIFF'nin gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

107 ülke ve bölgeden gelen 1695 eser arasından seçilen 15 film, festival büyük ödülü için yarışacak.

Festivalde Japon yapıtlarından "By the window" (modobenite), "Egoist" (egoisuto) ve "Mountain Woman" (yamajoo) dikkat çekiyor.

Asya'nın en büyük film festivallerinden kabul edilen ve Kovid-19 nedeniyle iki yıl boyunca gerçekleştirilmeyen TIFF'de 169 film gösterilecek.

Festival 2 Kasım'da sona erecek.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'ye gelen Finlandiya heyetiyle görüşmeler başladı
Arıtılmış atık suların kullanım alanı genişliyor
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı
Yabancı gazetecilere doğada hayatta kalma eğitimi verildi

Benzer haberler

35. Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı

35. Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı

Japonya, Haiti'deki Büyükelçiliğini, güvenlik sebebiyle geçici olarak kapattı

Japon Bakan, Moon Tarikatı ile ilişkisi nedeniyle istifa etti

Örgü ustaları Yoşiko ve Keiko, Türk-Japon kültürünü tığlarında birleştiriyor

Örgü ustaları Yoşiko ve Keiko, Türk-Japon kültürünü tığlarında birleştiriyor
Hidrojen yakıtlı feribot "Hydro BINGO" Tokyo Körfezi'nde test sürüşü yaptı

Hidrojen yakıtlı feribot "Hydro BINGO" Tokyo Körfezi'nde test sürüşü yaptı
Japonya ile Avustralya, yükselen Çin karşısında stratejik iş birliğini derinleştiriyor

Japonya ile Avustralya, yükselen Çin karşısında stratejik iş birliğini derinleştiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet