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Kültür

21. Ankara Kitap Fuarı bugün sona eriyor

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı bugün sona eriyor.

Buğrahan Ayhan  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
21. Ankara Kitap Fuarı bugün sona eriyor Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

ATO Congresium'da 29 Kasım'da başlayan fuar kapsamında 400'e yakın yayın evi ve 800'ün üzerinde yazar, kitapseverlerle buluştu.

Kitap fuarının onur konuğu, kültürel psikiyatri eğitimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Kemal Sayar, uluslararası onur konuğu da Azerbaycanlı yazar Nizami Jafarov olmuş, konuk ülkesi ise Azerbaycan olarak belirlenmişti.

Yaklaşık 1500 etkinliğin düzenlendiği fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, bazı aileler çocuklarıyla katıldı.

Fuarın son gününde de yazarlar, yayınevlerinin stantları ve imza buluşmaları için ayrılan alanlarda okuyucularıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, "Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim" kitabını okuyucuları için imzaladı.

Fuarda okuyucularıyla buluşan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, kitaplarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Söyleşi, panel, konferans ve imza günü gibi etkinliklerin yer aldığı fuar saat 20.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

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