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Kültür

2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen törende sahiplerini bulurken, 9 dalda ödül alan Taylor Swift geceye damgasını vurdu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Ankara

11 farklı dalda aday gösterilen Swift, MTV tarihinde bu yıl ilk kez tamamı kadın adaylardan oluşan "Yılın Sanatçısı" kategorisi de dahil olmak üzere 9 ödülle evine döndü.

Swift’in "Karma" şarkısında düet yaptığı şarkıcı Ice Spice, "En İyi Yeni Sanatçı" ödülüne layık görüldü.

Selena Gomez ve Rema, "Calm Down" şarkısı ile bu sene MTV ödüllerinde ilk kez verilen, birkaç türün kombinasyonu olan ve "Afrika ezgileri içeren" anlamına gelen "En İyi Afrobeat" ödülünü kazandı.

"TQG" şarkısında düet yaptığı şarkıcı Karol G. ile "En İyi İşbirliği" ödülüne layık görülen Kolombiyalı şarkıcı Shakira, "Video Öncü" ödülünü de aldı.

Güney Koreli müzik gruplarının ön plana çıktığı ödül töreninde "En iyi K-Pop" ödülü Stray Kids grubuna verilirken BLACKPINK "Yılın Grubu" seçildi.

Jung Kook ve Latto'nun "Seven" şarkısı "Yazın Şarkısı" ödülünü aldı.

Faslı sanatçı French Montana, 8 Eylül gecesi Fas'ta meydana gelen depreme dikkati çekerek yardım çağrısı yaptı.

"Küresel İkon" ödülünü kazanan Rapçi Puff Daddy, 2005'ten bu yana ilk defa MTV ödül töreninde sahneye çıktı.

Ödül töreninde Demi Lovato, Cardi B, Megan Thee Stallion ve Güney Koreli müzik grubu Stray Kids gibi pek çok sanatçı sahne aldı.

Programın sonunda Hip-hop’un 50'nci yılı, Grandmaster Flash, Nicki Minaj ve Lil Wayne gibi pek çok sanatçının yer aldığı final performansı ile kutlandı.

Gecenin diğer ödül kategorileri ve sahipleri şöyle sıralandı:

"En İyi Hip-hop" şarkısı: Nicki Minaj- "Super Freaky Girl"

"En İyi Koreografi": BLACKPINK- "Pink Venom"

"En İyi Sanat Yönetmeni": Doja Cat- "Attention"

"En İyi Düzenleme": Olivia Rodrigo- "Vampire"

"En İyi R&B": SZA- "Shirt"

"En iyi Alternatif Müzik": Lana Del Rey ve Jon Batiste- "Candy Necklace"

"En İyi Latince Şarkı": Anitta- "Funk Rave"

"Sosyal Mesaj İçeren En İyi Klip": Dove Cameron- "Breakfast"

"Yılın Öne Çıkan Performansı": TXT- "Sugar Rush Ride"

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