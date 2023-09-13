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Kültür

Sanatçı Yusuf Taktak'ın "Başka Zaman Başka Mekan" sergisi yarın ziyarete açılacak

Sanatçı ve akademisyen Yusuf Taktak'ın tuval ve 3 boyutlu resim çalışmalarından bir kısmını içeren "Başka Zaman Başka Mekan" adlı sergisi yarın sanatseverlerle buluşacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Sanatçı Yusuf Taktak'ın "Başka Zaman Başka Mekan" sergisi yarın ziyarete açılacak Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

İstanbul

Beyoğlu'ndaki Brieflyart Galeri'de, açılış öncesi düzenlenen basın toplantısında, sanatçının "Gece ve Gündüz", "Yolculuk Nereye?", "Yükseklere" ve "Tekinsiz Mekan" ismini verdiği çalışmaları, tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan sanatçı, sergideki eserlerinin yıllar boyu sürdürdüğü resim anlayışının devamı niteliğinde olduğunu belirterek, "Ben aslında bir mekanı 3 boyutlu kolaj yapar gibi tasarladım. Bir kutuyu tasarlarken resmi oluşturan ögeleri bir araya koyuyorsunuz. Burada da renklerin katılımı, dağılımı, dengesi, serginin hareketi adeta bana bir kutu izlenimi yarattı." dedi.

Yusuf Taktak, resimlerinde bisiklet ve dikilitaş metaforunu çokça kullandığını kaydederek, "Bisiklet bende insanı, dolayısıyla beni simgeliyor. Bisiklet insan yaşamı gibidir. Enerjiniz bittiği zaman inersiniz. Geri vitesi de yoktur bisikletin. Dikilitaş da 1980 öncesi İstanbul meydanlarında gördüğüm grev çadırlarını hatırlatıyor. Askeri darbe sonrası üzerimizde yoğun bir baskı olduğu için bu grev çadırlarını soyutladım ve dikilitaş şeklinde anlatmaya başladım." ifadesini kullandı.

Günün büyük bir zamanını sanat çalışmalarına ayırdığını aktaran Taktak, çağdaş sanatın dünyadaki gelişimini de yeni çıkan kitap ve dergiler üzerinden aktif bir şekilde takip ettiğini söyledi.

Sergi, 15 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

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