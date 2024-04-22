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Kültür

20. Ankara Kitap Fuarı açılıyor

Ankara Kitap Fuarı, 26 Nisan'da ATO Congresium'da kapılarını açacak.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
20. Ankara Kitap Fuarı açılıyor

Ankara

Eylül Fuarcılık tarafından 26 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde ATO Congresium'da 20'ncisi düzenlenecek Ankara Kitap Fuarı'na, 500'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak.

Fuarda 10 gün boyunca söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla etkinlik yapılacak.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin destek vereceği fuarın "uluslararası onur konuğu" deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki olacak.

Fuarın "onur yazarı" Prof. Dr. Celal Şengör de bir dizi etkinlikle okurlarıyla bir araya gelecek.

26 Nisan Cuma günü saat 14.30'da açılışı gerçekleştirilecek fuar, 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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