Bakan Pakdemirli'den gençlere kitap okuma tavsiyesi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, gençlere kitap okumalarını tavsiye ederek, "Elektronik kitap da olsa basılı kitap da olsa okuyup bilgi haznemizi, kendimizi geliştirmemiz lazım." dedi.

ANKARA - Deniz Çiçek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 13. Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek, stantları dolaştı.

Tarım ve permakültür hakkında birçok kitap satın alan Pakdemirli, daha çok geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet tarihine ilişkin kitapları inceledi.

Çocuk yazarların kitaplarını da inceleyen Pakdemirli, 9 yaşındaki Umay Zeynep Ünal'ın "Kardeş Meyveler" kitabını satın aldı. Pakdemirli, Ünal'dan kitabı kendisi için imzalamasını istedi.

Pakdemirli, Hasan Doğan'ın "İslam Hukukunda İftira" kitabını satın alırken, fuarda karşılaştığı öğrencilerle sohbet etti.

"İnsanın hayatını şekillendiren kitaplar mutlaka oluyor"

Ziyaretine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, fuara gelerek kitaplara bakmak istediğini söyledi.

Geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet tarihine ilişkin bazı kitapları satın aldığını dile getiren Pakdemirli, "Genç yazar çocuklarımızı desteklemek adına onların bazı kitaplarına baktık. Tarım ve permakültüre ilişkin kitapları da inceledim. Permakültür sıfır atığı destekliyor. Bir ürünün girdisi diğerinin çıktısı oluyor. Bu konudaki belli kitapları aldım. İnşallah boş vakitlerimde okuyacağım." diye konuştu.

Pakdemirli, Hasan Doğan'ın İslam Hukukunda İftira kitabınında ise çok sayıda kaynak gösterilmesini beğendiğini anlattı.

"Yaşamında kendisini etkileyen bir kitap olup olmadığı" sorusuna Pakdemirli, "O kadar çok kitap okudum ki. İnsan hayatını şekillendiren kitaplar mutlaka oluyor. Bazıları roman, bazıları gerçeklik, bazıları tarih... Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğuna ilişkin kitaplar, bugünkü Cumhuriyetimiz hakkında büyük ipuçları veriyor. Bu dönemi okumayı seviyorum." karşılığını verdi.

Pakdemirli, gençlere kitap okuma çağrısında bulunarak, "Teknoloji çağını biz de yakaladık. Son kitap okuyan nesil bizdik, diye düşünüyorum. Çocuklar hep elindeki iPadler, cep telefonları ve internetle alakadar oluyor. Bunlarla alakadar olmamız kötü değil, ama mutlaka kitap okumamız lazım. Elektronik kitap da olsa basılı kitap da olsa okuyup bilgi haznemizi, kendimizi geliştirmemiz lazım. Ben en güzel yatırımın insanın kendine yaptığı yatırım olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden kitap okuyalım." ifadelerini kullandı.