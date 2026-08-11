"2 Aile Arasında" filminin çekimleri tamamlandı

BKM yapımcılığında çekilen film, 2017'de vizyona giren ve gişede başarı elde eden "Aile Arasında" filminin devamı olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Çekimlerin tamamlanmasının ardından filmin setinden kamera arkası görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde oyuncuların çekim aralarındaki eğlenceli anları, birbirleriyle uyumları ve setin neşeli atmosferi yer aldı.

Başrolleri Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman ve Gülse Birsel'in paylaştığı filmde Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal da rol aldı.

"2 Aile Arasında", 4 Aralık'ta sinemalarda gösterime girecek.