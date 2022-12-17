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Kültür

"18. Kar Film Festivali" sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin destekleriyle Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesince düzenlenen "18. Uluslararası Kar Film Festivali" ödül töreniyle tamamlandı.

Muhammed Onur Yavrutürk   | 17.12.2022
"18. Kar Film Festivali" sona erdi

Erzurum

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen festivalin son gününde 7 kategoride dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Festival Komitesi Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Atik, AA muhabirine, festivali başarılı şekilde tamamladıklarını söyledi.

Atik, şunları kaydetti:

"Festivalimizde önemli olan öğrenci filmleri. Festivalimize bu yıl 100'ün üzerindeki belgesel, kurmaca film, deneysel, reklam, kamu spotu, senaryo ve animasyon kategorilerinden eserler gönderildi. 2 aylık süre sonucu gönderilen eserler jürilerimiz tarafından değerlendirildi, dereceye giren eserler belirlendi. Festivaldeki asıl amacımız öğrencilerimiz ile sektörün temsilcilerini buluşturmak."

Gaziantep'ten katılarak iki kategoride ödül alan Ayşe Kaya, başarılı geçen festivalden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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