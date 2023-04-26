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Kültür

"12 Punto 2023"ün finalistleri açıklandı

TRT tarafından düzenlenen "12 Punto 2023"te, finale kalan uzun metrajlı 12 proje ile "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan projeler belli oldu.

Salih Şeref  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
"12 Punto 2023"ün finalistleri açıklandı

İstanbul

TRT Sinema Müdürlüğü tarafından düzenlenen "12 Punto 2023"ün finalistleri belirlendi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Altın Palmiyeli yapımcı Zeynep Atakan, yazar, senarist, yapımcı Tarık Tufan, yönetmen, senarist, yapımcı Belkıs Bayrak, yönetmen, senarist, yapımcı Tunç Davut ve yapımcı Enes Erbay'dan oluşan ön jüri, etkinlikte yarışacak uzun metrajlı 12 projeyi seçti.

Abdurrahman Öner'in "Kuduz", Elif Sözen'in "Veha", Şeyhmus Altun'un "Memento Non Mori", Onur Sefer'in "Perşembe Gecesi Çok Karanlık", Murat Pay'ın "Hayal Kuşu", Ali Vatansever'in "Bir Arada ve Yalnız", Özgür Fırat Kınay'ın "At", Alican Durbaş'ın "Lo-Fi", Abdulhamit Güler'in "Döngü", Nazif Tunç'un "Altın Buzağı", Eylem Kaftan'ın "Gerçek bir Kadın", Faysal Soysal'ın "Rahma" eserleri finale kaldı.

Ön jürinin seçtiği 12 finalist proje arasında, deneyimli sinemacılarla kariyerinin başındaki genç yönetmenler yer alıyor. Bu yılki etkinlikte yarışacak projelerden altısı yönetmenlerin ilk film projesinden oluşurken, projelerden yedisinin yapımcısı, ikisinin ise yönetmeni kadın sinemacılardan oluşuyor.

"12 Punto 2023" 16 Temmuz'da başlayacak

Uzun metrajlı film kategorisinde uluslararası jüri tarafından seçilen 12 finalist arasından 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü", 6 projeye ise "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek.

Finale kalan projelerin sahipleri, 16-23 Temmuz'da düzenlenecek "12 Punto 2023"te, dünyanın önemli senaryo danışmanlarıyla toplantılar yaparak senaryolarını geliştirme fırsatı yakalayacak. Etkinlik kapsamında ayrıca film profesyonellerine ve sinemaseverlere yönelik, Türkiye ve dünya sinemasının önemli isimleri ile masterclasslar, paneller ve söyleşiler düzenlenecek.

12 Punto 2023 Ödül Töreni'nde, "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü"nü kazanan projeler de açıklanacak.

Hafta boyunca her akşam TRT 2'de çeşitli söyleşilerin ve 12 Punto etkinliklerinin yer aldığı "12 Punto Özel" programı yayınlanacak.

"TRT Kısa Film Yapım Ödülü"nü kazanan 12 proje belirlendi

Film eleştirmeni Mehmet Açar, senarist, yönetmen Vuslat Saraçoğlu ve senarist, yönetmen Seyid Çolak'tan oluşan jüri, 296 kısa metrajlı film projesinin gönderildiği "TRT Kısa Film Yapım Ödülü"nü kazanan 12 projeyi belirledi.

"Bir Erkeğin Kabrine Giden Yol", "Doğum Günü Sürprizi", "Fotoğraftaki Katil", "Halı", "Kılavuz", "Kıyamet Önceki Gün Kopmuştu", "Kravat", "Prosedür", "Recce", "Rehber", "Rüyası Ömrümüzün Çünkü Eşyaya Siner" ve "Soygun" projelerinin sahipleri ödül almaya hak kazandı.

Kazanan projelerin sahipleri 12 Punto 2023'te senaryo danışmanlarıyla projelerini geliştirecek. Kısa filmler, prodüksiyonlarının tamamlanmasının ardından TRT 2'de yayınlanacak.

Finale kalan ve yarışmayı kazanan yapımlarla ilgili detaylı bilgiye www.trt12punto.com adresinden ulaşılabilecek.

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