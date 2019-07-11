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Kültür Sanat

'Yunus Emre Oratoryosu' Zorlu PSM'de sahnelendi

Döneminin önemli düşünürlerinden, tasavvuf ve halk ozanı Yunus Emre, adının verildiği oratoryo eser ile doğumunun 779. yılında anıldı.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 11.07.2019
'Yunus Emre Oratoryosu' Zorlu PSM'de sahnelendi

İstanbul

İlk yerli ve milli Türk oratoryosu "Yunus Emre", Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" kapsamında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelendi.

Uğur Seyrek'in koreografi ve rejisiyle hazırlanan eser, müzik ve dansla buluşturularak seyircilerin beğenisine sunuldu.

Librettosunu Seyrek'in yanı sıra Işık Noyan'ın kaleme aldığı eserde, soprano Özgecan Gençer, mezzosoprano Deniz Likos, tenor Hüseyin Likos, bas Gökhan Ürben, arayış Berfu Elmas, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, koro ve dansçıları yer alıyor.

Adnan Saygun'un 13. yüzyılda yaşayan Yunus Emre'nin yazdığı şiirlerden bazılarını kullanarak 1943'te 4 buçuk ayda tamamladığı oratoryo, ilk kez 25 Mayıs 1946'da Ankara'da seslendirildi. 

Bir Türk besteci tarafından bestelenmiş ilk oratoryo olan eser, Saygun'u uluslararası düzeye taşıdı. Paris'te 1947'de, New York'ta 1958'de konser veren sanatçının eseri, Budapeşte, Viyana, Bremen, Berlin, Moskova, Vatikan ve 55 yıl aradan sonra New York ve Washington'da sanatseverlerle buluştu.

Yaklaşık 65 dk süren ve tek perde olan eserde Yunus Emre'nin sevgi felsefesi ele alınıyor.

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