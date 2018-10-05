'Yıldızlar'dan Antalya'da kırmızı halı geçişi

Fotoğraf: AA / Mustafa Çiftçi

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin ödül töreni öncesinde ünlü isimlerin kırmızı halıdan geçişi renkli görüntülere sahne oldu.

Sinema dünyasının ünlü isimleri, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin 2018'i güzel ve renkli etkinliklerle geçirdiğini söyledi.

Karaloğlu, Antalya'nın en önemli sanatsal faaliyetinin Uluslararası Film Festivali olduğuna işaret ederek, "Film festivalimize emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel olmak üzere herkesi kutluyorum. Güzel bir sinema haftası yaşadık. Ödül alan almayan herkesi kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.

Kazanan Antalya ve Türkiye

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de festival sonunda kazananın her zamanki gibi Antalya ve Türkiye olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"On binlerce izleyiciye Türkiye ve dünya sinemasının önemli filmleri ulaştı. Altı kilometrelik açılış kortejinde binlerce Antalyalı sanatçılara eşlik etti. Gelen çok önemli yönetmen ve sanatçılar var. Bu konuklarımız döndüklerinde ülkelerinde fahri turizm elçimiz gibi ülkemize katkı sağlıyorlar. Festivalimizin sanatsal kalitesi her geçen yıl daha da yükseliyor."

Sinema sanatçısı Fadik Sevin Atasoy, bu sene festivalin forum bölümüyle ilgili de mesai harcadığını aktardı.

Forumda gelecek sene çekilecek filmlerin neler olduğunu öğrenebildiklerini belirten Atasoy, "Forumda Türk sineması adına neler olduğu ve olacağının da bilgi sahibi olduk. Çok güzel bir festival geçti, herkesi kutluyorum. İyi olan kazansın." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Oktay Kaynarca, "İnşallah festivalin 155'i senesi de olur. Film festivallerini önemsiyorum. Özellikle buradaki enerji ve insanların bir araya gelmesi sinema sektörü adına çok değerli şeyler ortaya çıkartıyor. Önümüzdeki yıl buraya başka bir işle gelme duygusu ve düşüncesi bile çok güzel." dedi.

Festivalde ödül vermenin kendisi için bir ritüel haline geldiğini iade eden sinema sanatçısı Nebahat Çehre, festival kapanışında ödül vereceği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Geceye Defne Samyeli ve Ozan Güven ile gelen Cem Yılmaz da "Çok teşekkürler, çok mutluyum." demekle yetindi.

Muhabir: Levent Kişi