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Kültür Sanat

Yaşar Kemal, filmleriyle anılacak

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Yaşar Kemal, vefatının 4. yılında filmleriyle yad edilecek.

Hilal Uştuk  | 22.02.2019
Yaşar Kemal, filmleriyle anılacak

Istanbul

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Yaşar Kemal, vefatının 4. yılında filmleriyle yad edilecek.

Yapı Kredi Kültür Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat 2015'te hayata veda eden Kemal'in eserlerinden beyazperdeye uyarlanan veya senaryosunu kendisinin yazdığı 4 film, sinemaseverlerle buluşacak.

Beyoğlu'ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da, 4 gün boyunca günde 2 seans olarak gerçekleşecek gösterimler, 25 Şubat'ta Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği, 1955 yapımı "Beyaz Mendil" ile başlayacak. Fikret Hakan, Ruth Elizabeth, Settar Körmükçü, Ahmet T. Tekçe, Kadir Savun ve Feridun Karakaya'nın rol aldığı siyah beyaz film, 27 Şubat'ta bir kez daha gösterilecek.

Yaşar Kemal'in, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği 1959 yapımı "Karacaoğlan'ın Kara Sevdası" eseri, 25 ve 27 Şubat'ta gösterilecek. Senaryosunu Yılmaz Güney, Halit Refiğ ve Atıf Yılmaz'ın kaleme aldığı filmde, Nuri Altınok, Tijen Par, Muazzez Arçay, Hayri Esen, Sami Hazinses ve Kadir Savun rol aldı.

Yönetmen koltuğuna Türkan Şoray'ın oturduğu 1981 yapımı "Yılanı Öldürseler" ile Zülfü Livaneli'nin yönettiği ve senaryosunu yazdığı "Yer Demir, Gök Bakır" filmleri ise 26 ve 28 Şubat'ta izlenebilecek.

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