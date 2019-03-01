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Urfa türküleri eşliğinde 'sağlıklı nesil' yürüyüşü

Şanlıurfa'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sağlıklı Nesil Gençlik Yürüyüşü", davul zurna eşliğinde söylenen Urfa türküleriyle yapıldı.

Yasin Dikme  | 01.03.2019
Urfa türküleri eşliğinde 'sağlıklı nesil' yürüyüşü

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sağlıklı Nesil Gençlik Yürüyüşü" renkli görüntülere sahne oldu.

Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, gaziler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci, Ulu Cami önünde toplandı.

Üzerinde "Sigarayı bırak sağlıklı yaşa, Dumansız bir hava için el ele" yazılı pankart ve dövizler açan öğrenciler, Türk bayraklarıyla davul zurna eşliğinde halay çekti.

Grup, Urfa türküleri söyleyerek Topçu Meydanı'na kadar yürüdü.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, burada yaptığı konuşmada, kentin en genç nüfusa sahip illerin başında geldiğini hatırlattı.

Yeşilay'ın sadece bir dernek olmadığını belirten Işık, "Gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Sizler bizleri ileriye taşıyacak nesillersiniz. Allah bizlere en güzel şekilde akıl ve beyin vermiş. Siz gençler de atalarımız gibi bedeni iyi besinlerle ruhu da iyi bilgilerle beslemelisiniz. Ancak bu şekilde dünyada söz sahibi olabiliriz." diye konuştu.

Grup, konuşmaların ardından bir süre halay çektikten sonra dağıldı.

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