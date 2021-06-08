Euro
10.49
Dolar
8.61
BIST 100
1,447.59
Altın
1,893.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

'Türkiye'de Rus ressamları' sergisi Ankara'da açıldı

Rus ressamların yağlı boya ve sulu boya eserlerinden oluşan "Türkiye'de Rus Ressamları" konulu sergi, başkent Ankara'da açıldı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 08.06.2021
'Türkiye'de Rus ressamları' sergisi Ankara'da açıldı Fotoğraf: Güven Yılmaz / AA

Ankara

Rusya Uluslararası İşbirliği Ajansı Rossotrudniçestvo Türkiye Temsilciliği tarafından ve Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği desteğiyle, çağdaş Rus resim sanatının önde gelen isimlerinden Konstantin Miroşnik, Aleksandr Jernoklyuev, Aleksey Belyayev-Gintovt, Oleg Putnin ve Vasya Lojkin'in yağlı boya ve sulu boya eserlerinden oluşan "Türkiye'de Rus Ressamları" sergisi başkentlilerin beğenisine sunuldu.

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya Uluslararası İşbirliği Ajansı Rossotrudniçestvo Türkiye Temsilciliği Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ve birçok davetli katıldı.

Yerhov, çok güzel bir proje başlattıklarını belirterek, Ankaralılara güncel Rus ressamları tanıttıkları için memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Türkiye'yle hava yolculuklarını açan ilk ülke olacağız inşallah"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan kısıtlamaların yumuşatılmasının ardından Ankara'da bu tür sergiyi ilk açanlardan olduklarını belirten Yerhov, "Türkiye'yle hava yolculuklarını açan ilk ülke olacağız inşallah diye ümit ediyorum ve Türkiye'ye Rus ziyaretçiler de gelecek inşallah." dedi.

Sotniçenko ise Rus sinemacılarını, ressamlarını ve yazarlarını Türk toplumuyla buluşturma hayalinin olduğunu ve bu açılışla hayalinin ilk adımını attığını belirtti.

Ressamların da aralarında olduğunu kaydeden Sotniçenko, iki ressamın ise eserleriyle burada olduğunu kaydetti.

Sotniçenko, 19. yüzyılın sonundan bugüne benzer bir etkinliğin düzenlenmediğine dikkati çekerek, "Buradan çıkışla, halihazırda tarihi bir olaya şahitlik ettiğimizi, tarihi bir hadisenin birer unsuru da olduğumuzu ifade etmem gerekir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de aşılama hızının yavaşlaması Biden'ın 4 Temmuz hedefini tehlikeye attı
Öğretim üyeleri ve üniversite personeli Kovid-19 aşısı yaptırabilecek
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Ukrayna'nın EURO 2020 forması Rusya ile krize neden oldu

Ukrayna'nın EURO 2020 forması Rusya ile krize neden oldu

'Türkiye'de Rus ressamları' sergisi Ankara'da açıldı

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 46,8 yükseldi

Türkiye, Rusya ve BM yetkilileri Moskova'da Libya'yı görüştü

Türkiye, Rusya ve BM yetkilileri Moskova'da Libya'yı görüştü
Putin, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin yasayı imzaladı

Putin, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin yasayı imzaladı
Rusya ekonomi ve ticaretteki şoklara karşı 'dolarsızlaşma kalkanı' kuruyor

Rusya ekonomi ve ticaretteki şoklara karşı 'dolarsızlaşma kalkanı' kuruyor