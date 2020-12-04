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Kültür Sanat

TRT'den vefatının 700. yılında Yunus Emre özel programı

Vefatının 700. yılında, halk edebiyatının en büyük ozanlarından Yunus Emre'yi yeni kuşaklara tanıtmak amacıyla TRT Radyo 1'de yayımlanacak "Yunus Emre Divanı" adlı program, bugünden itibaren dinleyiciyle buluşacak.

Esin Işık   | 04.12.2020
TRT'den vefatının 700. yılında Yunus Emre özel programı

Ankara

TRT'den yapılan açıklamada, programın, UNESCO'nun 2021 senesini "Yunus Emre Yılı" ilan etmesi dolayısıyla TRT Radyoları tarafından büyük şair ve mutasavvıfı yıl boyunca yeni kuşaklara tanıtmak için hazırlandığı belirtildi.

Bugünden itibaren her cuma saat 14.00'te TRT Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak programın, şairin, dilden dile anlatılan menkıbelerinden ve 400'den fazla muhteşem şiirinden derlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Yunus Emre'nin Moğol istilası altındaki Anadolu'da yoksul bir çiftçi olarak başlayan yolculuğunun anlatılacağı programda, yoksul Yunus'un, önce Derviş Yunus, ardından Yunus Emre ve en sonunda da yüzyıllar ötesine seslenen büyük bir şair ve mutasavvıf, yani 'Bizim Yunus' oluşunun hikayesi konu ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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